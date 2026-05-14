Dhul-Hijjah 2026: भारत में कब दिखेगा चांद और कब मनाई जाएगी बकरीद?

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

इस्लामिक कैलेंडर के 12वें और अंतिम महीने 'धुल-हिज्जा' की शुरुआत भारत में जल्द होने वाली है. खगोलीय गणनाओं के अनुसार, भारत में धुल-हिज्जा का नया चांद रविवार, 17 मई 2026 को देखे जाने की प्रबल संभावना है. यदि रविवार शाम को चांद का दीदार होता है, तो भारत में इस पवित्र महीने का पहला दिन सोमवार, 18 मई 2026 को होगा. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि देश की विभिन्न हिलाल कमेटियों द्वारा चांद दिखने के बाद ही की जाएगी.

चांद देखने की प्रक्रिया और 29वीं तारीख

इस्लामिक महीनों की शुरुआत नए चंद्रमा (Crescent Moon) को देखकर होती है. वर्तमान में चल रहा महीना 'धुल-कादा' अपने अंतिम चरण में है. भारत में 17 मई को धुल-कादा की 29वीं तारीख होगी. धार्मिक परंपरा के अनुसार, 29वें दिन सूर्यास्त के बाद चांद की तलाश की जाती है.

यदि 17 मई को चांद नजर आता है, तो धुल-हिज्जा की पहली तारीख 18 मई होगी. यदि किसी कारणवश चांद दिखाई नहीं देता है, तो धुल-कादा का महीना 30 दिन का पूरा किया जाएगा और धुल-हिज्जा की शुरुआत 19 मई 2026 से होगी.

ईद-उल-अजहा (बकरीद) की संभावित तारीखें

ईद-उल-अजहा का त्योहार धुल-हिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है. चांद दिखने की संभावनाओं के आधार पर भारत में बकरीद की तारीखें इस प्रकार हो सकती हैं:

यदि 17 मई को चांद दिखा: धुल-हिज्जा की शुरुआत 18 मई से होगी और ईद-उल-अजहा बुधवार, 27 मई 2026 को मनाई जाएगी.

यदि 18 मई को चांद दिखा: धुल-हिज्जा की शुरुआत 19 मई से होगी और त्योहार गुरुवार, 28 मई 2026 को मनाया जाएगा.

हज 2026 और अराफात का दिन

धुल-हिज्जा का महीना केवल कुर्बानी के लिए ही नहीं, बल्कि हज की यात्रा के लिए भी जाना जाता है. हज के मुख्य अनुष्ठान धुल-हिज्जा की 8वीं तारीख से शुरू होते हैं.

अराफात का दिन (हज का सबसे महत्वपूर्ण दिन) धुल-हिज्जा की 9वीं तारीख को पड़ता है. भारत में चांद दिखने की स्थिति के अनुसार, अराफात का दिन 26 मई या 27 मई 2026 को होने की उम्मीद है.

आधिकारिक घोषणा का महत्व

धुल-हिज्जा और बकरीद की सटीक तारीखों की घोषणा दिल्ली की जामा मस्जिद, मुंबई की मरकजी रूयत-ए-हिलाल कमेटी और अन्य क्षेत्रीय कमेटियों द्वारा की जाएगी. मुस्लिम समुदाय को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय धार्मिक अधिकारियों और आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें. स्थानीय मौसम और दृश्यता के आधार पर अलग-अलग राज्यों में तारीखों में मामूली अंतर हो सकता है.