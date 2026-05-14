Pulmonary Thromboembolism: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 'पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म' बना प्रतीक यादव के निधन का कारण, जानें इस बीमारी के लक्षण, कारण और बचाव के तरीके

प्रतीक यादव (Photo Credits: File Image)

Pulmonary Thromboembolism: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) यानी सपा (SP) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के पुत्र और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव (Prateek Yadav) का बुधवार सुबह लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में किए गए पोस्टमॉर्टम के अनुसार, उनकी मृत्यु का मुख्य कारण 'मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म' (Massive Pulmonary Thromboembolism) (फेफड़ों की धमनी में खून का थक्का जमना) के परिणामस्वरूप हुआ 'कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स' (Cardiorespiratory Collapse) है. उनके निधन की खबर से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है. यह भी पढ़ें: Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव के निधन से सपा परिवार में शोक, पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि; सीएम योगी ने भी जताया दुख

क्या कहती है मेडिकल रिपोर्ट?

KGMU की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतीक यादव के शरीर पर मृत्यु से पहले की छह चोटें (Antemortem injuries) भी पाई गई हैं. हालांकि, मृत्यु के सटीक कारणों की गहन जांच के लिए हृदय और फेफड़ों के थ्रोम्बोम्बोलिक मटेरियल को हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए और विसरा को रासायनिक विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखा गया है.

मेदांता अस्पताल की डॉ. रुचिता शर्मा ने बताया कि प्रतीक यादव लंबे समय से उच्च रक्तचाप (Hypertension) और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इलाज करा रहे थे. कुछ दिन पहले ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण भर्ती किया गया था, जहाँ पता चला कि फेफड़ों में ब्लॉकेज की वजह से उनके हृदय की कार्यक्षमता प्रभावित हुई थी.

नेताओं ने व्यक्त किया गहरा दुख

पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतीक के बड़े भाई अखिलेश यादव ने इस क्षति को बेहद कष्टदायक बताया. उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। वह हमेशा अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक रहे. दो महीने पहले ही मैंने उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और व्यवसाय विस्तार पर ध्यान देने की सलाह दी थी.'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव के आवास पर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी इतनी कम उम्र में उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और परिवार को इस कठिन समय में संबल देने की प्रार्थना की. यह भी पढ़ें: Prateek Yadav Post-Mortem Report: प्रतीक यादव की मौत को लेकर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, निधन के पीछे बताई गई ये वजह

पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म: लक्षण, कारण और बचाव

प्रतीक यादव की मृत्यु के बाद 'पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म' शब्द चर्चा में है. चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, यह एक गंभीर स्थिति है जो जानलेवा साबित हो सकती है.