LinkedIn Layoffs: माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली कंपनी ‘लिंक्डइन’ करेगी 900 कर्मचारियों की कटौती

लिंक्डइन लेऑफ (Photo Credits: File Image)

सैन फ्रांसिस्को, 14 मई: माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के स्वामित्व वाले पेशेवर सोशल नेटवर्क 'लिंक्डइन' (LinkedIn) ने अपने वैश्विक कार्यबल (Global Workforce) में लगभग 5 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बनाई है. इस संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत कंपनी के करीब 900 कर्मचारियों पर असर पड़ने की संभावना है. लिंक्डइन, जिसमें वर्तमान में 17,500 से अधिक पूर्णकालिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ने बुधवार से प्रभावित कर्मियों को इस निर्णय की जानकारी देना शुरू कर दिया है. साल 2026 में तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों द्वारा कार्यबल के पुनर्गठन की दिशा में यह एक और बड़ा कदम माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: Cisco Layoffs: सिस्को में 4,000 कर्मचारियों की छंटनी, शानदार तिमाही नतीजों के बावजूद AI पर फोकस बढ़ाने के लिए लिया फैसला

राजस्व में वृद्धि के बावजूद छंटनी का फैसला

हैरानी की बात यह है कि लिंक्डइन ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब कंपनी ने अपनी हालिया तिमाही रिपोर्ट में राजस्व में 12% की वृद्धि दर्ज की है. सूत्रों के अनुसार, इस छंटनी का मुख्य उद्देश्य कंपनी के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां कारोबार का तेजी से विस्तार हो रहा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन विभागों में सबसे ज्यादा कटौती की गई है, लेकिन यह कदम उद्योग में परिचालन संरचना को अधिक सुव्यवस्थित (lean) बनाने की दिशा में संकेत देता है.

रणनीतिक बदलाव और भविष्य की योजनाएं

कंपनी के आंतरिक सूत्रों ने संकेत दिया है कि लिंक्डइन की इस छंटनी का सीधा कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा मानव भूमिकाओं का प्रतिस्थापन नहीं है. इसके बजाय, कंपनी अपने भर्ती टूल (Recruiting Tools) और सब्सक्रिप्शन सेवाओं को और अधिक परिष्कृत करने पर विचार कर रही है, जो कि कंपनी के आय के प्राथमिक स्रोत बने हुए हैं. लिंक्डइन अपने संसाधनों को उन क्षेत्रों में लगाना चाहता है जो भविष्य में कंपनी के विकास के लिए सबसे अधिक उत्पादक साबित हो सकें. यह भी पढ़ें: Adda247 में बड़ी छंटनी, आईपीओ की तैयारी के बीच स्टार्टअप ने 20 फीसदी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

टेक इंडस्ट्री में छंटनी का बढ़ता ग्राफ

साल 2026 में तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों की कटौती का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है. आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक पूरी इंडस्ट्री में 1,03,000 से अधिक छंटनी रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो 2025 के कुल 1,24,000 के आंकड़े के काफी करीब पहुंच गई है. लिंक्डइन के अलावा 'ब्लॉक' (Block) और 'क्लाउडफ्लेयर' (Cloudflare) जैसी कंपनियों ने भी इस साल क्रमशः 50% और 20% तक के कार्यबल में कटौती की घोषणा की है.

AI और बाजार की बदलती प्राथमिकताएं

यद्यपि लिंक्डइन ने इस छंटनी के लिए सीधे तौर पर AI को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन सिलिकॉन वैली की कंपनियां तेजी से अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को AI क्षमताओं के अनुरूप ढाल रही हैं. कई विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियां अब डिजिटल सेवाओं की मजबूत मांग के बावजूद दक्षता (Efficiency) और उच्च विकास वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही हैं. लिंक्डइन की मूल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और मेटा प्लेटफॉर्म्स जैसी अन्य दिग्गज कंपनियां भी आने वाले समय में अपने कार्यबल में और सुधार या बदलाव कर सकती हैं.