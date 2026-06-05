IND vs AFG Only Test Match Key Players To Watch: कल भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक भिड़ंत, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Only Test Match Key Players To Watch: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कल यानी 6 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium), मुल्लांपुर में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में होगी. जबकि, अफगानिस्तान की अगुवाई हश्मतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) करेंगे. यह मुकाबला मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि अफगानिस्तान इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, One-off Test Stats And Preview: न्यू चंडीगढ़ में कल से खेला जाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला, रोमांचक मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है. साल 2018 में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए उस मैच में भारत ने पारी और 262 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. ऐसे में भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई होगी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करने और कड़ी चुनौती पेश करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. भारत अपनी मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर जीत दर्ज करना चाहेगा, जबकि अफगानिस्तान उलटफेर की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 1 मुकाबला खेला गया है. इस दौरान भारतीय टीम ने 1 मैच में जीत दर्ज की है. जबकि अफगानिस्तान की टीम को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है.

भारत की टीम में कई स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. शुभमन गिल ने अपने पिछले 9 मुकाबलों में 983 रन बनाए हैं. वहीं केएल राहुल के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 813 रन निकले हैं. दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह पिछले 9 टेस्ट मैचों में 778 रन बना चुके हैं और टीम की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND vs AFG Key Players To Watch)

भारत के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक होंगे. शानदार फॉर्म में चल रहे गिल से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं ऋषभ पंत अपने करियर का 50वां टेस्ट खेलने उतरेंगे और बल्लेबाजी के साथ विकेटकीपिंग में भी अहम भूमिका निभाएंगे. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव भारतीय टीम के प्रमुख हथियार साबित हो सकते हैं.

अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी. उन्होंने पिछले कुछ टेस्ट मैचों में लगातार रन बनाए हैं और टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे. वहीं अजमतुल्लाह उमरजई बल्ले और गेंद दोनों से उपयोगी योगदान दे सकते हैं.

भारत की बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और शुभमन गिल की तिकड़ी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं. कुलदीप यादव अपनी स्पिन से मैच का रुख बदल सकते हैं.

दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह और हश्मतुल्लाह शाहिदी मध्यक्रम में अहम भूमिका निभाएंगे. गेंदबाजी में कैस अहमद और जियाउर रहमान शरीफी भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं. अगर ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अफगानिस्तान मुकाबले को रोमांचक बना सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG Only Test Match Playing Prediction)

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे/मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: अफसर जजई, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, अजमतुल्लाह उमरजई, कैस अहमद, एन खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी और एक अतिरिक्त गेंदबाज.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.