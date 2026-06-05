IND vs AFG Only Test Match Winner Prediction: एकमात्र टेस्ट मुकाबले में अफगानिस्तान को हराकर जीत दर्ज कर पाएगी टीम इंडिया? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Only Test Match Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कल यानी 6 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium), मुल्लांपुर में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में होगी. जबकि, अफगानिस्तान की अगुवाई हश्मतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) करेंगे. यह मुकाबला मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि अफगानिस्तान इस चक्र में शामिल नहीं है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, One-off Test Stats And Preview: न्यू चंडीगढ़ में कल से खेला जाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला, रोमांचक मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है. साल 2018 में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए उस मैच में भारत ने पारी और 262 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. ऐसे में एक बार फिर भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा होगा. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने और मजबूत चुनौती पेश करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना चाहेगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम अपने युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर उलटफेर करने की कोशिश करेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 1 मुकाबला खेला गया है. इस दौरान भारतीय टीम ने 1 मैच में जीत दर्ज की है. जबकि अफगानिस्तान की टीम को अभी तक भारत के खिलाफ पहली टेस्ट जीत नहीं मिली है.

भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है. यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की परीक्षा ले सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव शानदार फॉर्म में हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज और अजमतुल्लाह उमरजई अहम भूमिका निभा सकते हैं.

मुल्लांपुर की पिच पारंपरिक काली मिट्टी की बजाय रेत से तैयार की गई है. ऐसे में यहां तेज गेंदबाजों को स्पिनरों की तुलना में ज्यादा मदद मिलने की संभावना है. हालांकि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए यहां बराबर अवसर रहेंगे. बल्लेबाजों को शुरुआत में कुछ समय बिताना होगा, लेकिन सेट होने के बाद बड़े स्कोर बनाए जा सकते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

भारत के लिए शुभमन गिल, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज और जियाउर रहमान शरीफी अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

शुभमन गिल और कैस अहमद के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं ऋषभ पंत और जियाउर रहमान शरीफी के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद सिराज की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

ये टीम मार सकती है बाजी (IND vs AFG Only Test Match Winner Prediction)

मुल्लांपुर की परिस्थितियां और घरेलू मैदान का फायदा भारतीय टीम के पक्ष में जाता नजर आ रहा है. टीम इंडिया के पास अनुभव और फॉर्म दोनों मौजूद हैं. शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज मैच का रुख बदल सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव बड़ा असर डाल सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पास कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन भारतीय टीम की तुलना में अनुभव की कमी दिखाई देती है. ऐसे में कागजों पर भारत का पलड़ा काफी भारी नजर आता है.

भारत की जीत की संभावना: 82%

अफगानिस्तान की जीत की संभावना: 18%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG Only Test Match Playing Prediction)

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे/मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: अफसर जजई, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, अजमतुल्लाह उमरजई, कैस अहमद, एन खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी और एक अतिरिक्त गेंदबाज.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.