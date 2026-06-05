IND vs AFG Test Stats: टेस्ट क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत और अफगानिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Test Stats: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कल यानी 6 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले के साथ दोनों टीमों के बीच बहुप्रतीक्षित दौरे की शुरुआत होगी, जिसमें एक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में होगी, जबकि अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे है. यह मुकाबला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं होगा. ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ दौरे का आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. यह भी पढ़ें: IND vs AFG Test: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भारतीय खिलाड़ी बना सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड, केएल राहुल और शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. टीम इंडिया घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत हासिल करना चाहेगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और वह भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पहला रेड बॉल क्रिकेट मैच 2018 में खेला था, वो टीम इंडिया के खिलाफ ही था. बेंगलुरु में खेले गए उस मैच में भारत ने पारी और 262 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. इसके बाद 2019 में अफगानिस्तान को उनकी पहली टेस्ट जीत मिली.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है. यह मैच साल 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने पारी और 262 रन से शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी नजर आता है. भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट हारने के बाद अफगानिस्तान ने लगातार 2 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की. मार्च, 2019 में टीम ने आयरलैंड और सितंबर, 2019 में बांग्लादेश को हराया. अफगानिस्तान ने दिसंबर, 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती. उसी साल नवंबर में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को हराया था. 2020 में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई, जो 1-1 से ड्रा पर समाप्त हुई.

भारतीय टीम इस मुकाबले में कई युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका में अहम साबित हो सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम स्पिन गेंदबाजी के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. अफगानिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट का अनुभव भले कम हो, लेकिन उनकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. खासकर स्पिन विभाग भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकता है.

भारतीय टीम इस मुकाबले में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलन के साथ मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती देने की कोशिश करेगी. अफगानिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में लगातार सुधार किया है और वह इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखती है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है, जबकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों की भूमिका अहम हो सकती है. मौसम की बात करें तो मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना कम है और पूरे पांच दिनों तक खेल होने की उम्मीद है.

भारत के लिए शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG One-off Test Playing Prediction)

भारत: यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे.

अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई, अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, जिया शरीफी और सलीम सफी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.