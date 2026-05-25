सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बॉस का 'दिल जीतने वाला' ईमेल; कर्मचारी के इस्तीफे पर दिया ऐसा जवाब, लोग बोले- 'प्रोफेशनल मैच्योरिटी का शिखर'

इस्तीफा पत्र (Photo Credits: X)

नई दिल्ली, 25 मई: कॉर्पोरेट जगत (Corporate World) में अक्सर कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने या इस्तीफे (Resignation) के समय प्रबंधन और कर्मचारी के बीच तनाव या कड़वाहट देखने को मिलती है. लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media) 'एक्स' (X) पर वायरल हो रहे एक हालिया स्क्रीनशॉट (Viral Screenshot) ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. एक कर्मचारी द्वारा भेजे गए बेहद संक्षिप्त इस्तीफे और उस पर उसके बॉस (मैनेजर) द्वारा दिए गए गरिमापूर्ण जवाब ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस बातचीत की सादगी, बिना किसी ड्रामे और आपसी सम्मान के लहजे को लोग 'आदर्श कॉर्पोरेट संचार' का उदाहरण बता रहे हैं. इस वायरल पोस्ट (Viral Post) को अब तक 60,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं और यह लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या टेस्ला ने भारत में ईवी प्लांट लगाने की योजना रद्द कर दी है? जानें सोशल मीडिया पर वायरल दावे का पूरा सच

क्या था कर्मचारी और मैनेजर के बीच हुआ वह ईमेल संवाद?

इंटरनेट पर साझा किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, कर्मचारी ने कंपनी को एक बेहद संक्षिप्त और सीधा ईमेल भेजा था, जिसमें उसने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी और साथ ही काम के दौरान मिले समर्थन के लिए कंपनी का आभार व्यक्त किया था.

इसके जवाब में, मैनेजर ने भी बिना किसी अनावश्यक सवाल-जवाब या औपचारिकता के इस्तीफे को सहर्ष स्वीकार कर लिया. मैनेजर ने कर्मचारी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने ईमेल के अंत में लिखा: 'याद रखना, तुम्हारे लिए वापस लौटने के दरवाजे (कंपनी में) हमेशा खुले हैं.' बॉस के इसी सकारात्मक और खुले दिल के रवैये ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

मैनेजर ने नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी से कहा, 'इस्तीफा मंजूर'

मैनेजर के इस्तीफे पर वायरल जवाब की हो रही है तारीफ

सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने की 'पीक मैच्योरिटी' की तारीफ

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कामकाजी पेशेवरों और आम यूजर्स की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अधिकांश लोगों का मानना है कि कार्यस्थलों पर विदाई इसी तरह गरिमापूर्ण होनी चाहिए.

एक एक्स यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा, 'छोटा और बिना किसी ड्रामे वाला इस्तीफा + विनम्रता से भरा 'दरवाजे हमेशा खुले हैं' का जवाब। यह परिपक्वता (Maturity) का शिखर है.'

वहीं, एक अन्य यूजर ने दोनों पक्षों की तारीफ करते हुए लिखा, 'चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। यह हमेशा निराशाजनक होता है जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ते समय पीछे पुलों को जला देता है याEmployer इसे व्यक्तिगत रूप से लेकर चीजें कठिन बना देते हैं. आप कभी नहीं जानते कि भविष्य में आपके रास्ते दोबारा कब टकरा जाएं.'

कॉर्पोरेट संस्कृतियों में लंबे और भावुक पत्रों पर छिड़ी बहस

इस वायरल पोस्ट ने कॉर्पोरेट जगत में इस्तीफे की प्रक्रियाओं को संभालने के तरीकों पर भी एक नई बहस छेड़ दी है. कई पेशेवरों ने तर्क दिया है कि आज के दौर में कॉर्पोरेट लोग इस्तीफे के समय लंबे, जटिल और अत्यधिक भावुक पत्र लिखकर चीजों को और अधिक उलझा देते हैं, जबकि यह साधारण संवाद दिखाता है कि काम को कितनी सफाई और सम्मान के साथ पूरा किया जा सकता है.

एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'कर्मचारी: 'मैं तुरंत छोड़ रहा हूं.' बॉस: 'दरवाजे हमेशा खुले हैं.' संक्षिप्त, सम्मानजनक और शून्य ड्रामा. यह एकदम सटीक और पेशेवर रूप से परिपक्व है. साधारण और प्रभावी. यह घटना वर्तमान कार्यस्थलों में न्यूनतम (Minimal) लेकिन अत्यधिक सम्मानजनक संचार के प्रति बढ़ रहे झुकाव को मजबूती से रेखांकित करती है.