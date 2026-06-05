IND vs AFG, One-off Test Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, One-off Test Date And Time Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कल यानी 6 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले के साथ दोनों टीमों के बीच बहुप्रतीक्षित दौरे की शुरुआत होगी, जिसमें एक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में होगी, जबकि अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे है. यह मुकाबला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं होगा. ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ दौरे का आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. यह भी पढ़ें: IND vs AFG Test: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भारतीय खिलाड़ी बना सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड, केएल राहुल और शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. टीम इंडिया घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत हासिल करना चाहेगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और वह भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पहला रेड बॉल क्रिकेट मैच 2018 में खेला था, वो टीम इंडिया के खिलाफ ही था. बेंगलुरु में खेले गए उस मैच में भारत ने पारी और 262 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. इसके बाद 2019 में अफगानिस्तान को उनकी पहली टेस्ट जीत मिली.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है. यह मैच साल 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने पारी और 262 रन से शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी नजर आता है. भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट हारने के बाद अफगानिस्तान ने लगातार 2 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की. मार्च, 2019 में टीम ने आयरलैंड और सितंबर, 2019 में बांग्लादेश को हराया. अफगानिस्तान ने दिसंबर, 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती. उसी साल नवंबर में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को हराया था. 2020 में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई, जो 1-1 से ड्रा पर समाप्त हुई.

भारतीय टीम इस मुकाबले में कई युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका में अहम साबित हो सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम स्पिन गेंदबाजी के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. अफगानिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट का अनुभव भले कम हो, लेकिन उनकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. खासकर स्पिन विभाग भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकता है.

महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कल यानी 6 जून से मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच शुरुआती दिनों में बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को सीम और उछाल मिल सकती है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाजों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. चौथी और पांचवीं पारी में बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

न्यू चंडीगढ़ का मौसम (New Chandigarh Weather Update)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कल यानी 6 जून से मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले के दौरान न्यू चंडीगढ़ में मौसम गर्म रहने की संभावना है. आसमान साफ रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना बेहद कम है. ऐसे में फैंस को पूरे पांच दिन का खेल देखने को मिल सकता है. मौसम बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs AFG One-off Test Match Date And Venue)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी सुबह 9:00 बजे होगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs AFG One-off Test Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबले के प्रसारण से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का ऐलान जल्द किया जा सकता है. फैंस टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अपडेट्स पर नजर बनाए रखें.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND vs AFG One-off Test Match Live Streaming In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. प्रसारण अधिकारों का आधिकारिक ऐलान होने के बाद फैंस संबंधित प्लेटफॉर्म पर मुकाबले का आनंद ले सकेंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG One-off Test Playing Prediction)

भारत: यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे.

अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई, अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, जिया शरीफी और सलीम सफी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.