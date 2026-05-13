Prateek Yadav Dies: प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक; अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि; VIDEO
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Prateek Yadav Dies:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को भाजपा नेता अपर्णा यादव के लखनऊ स्थित आवास पहुंचे. यहाँ उन्होंने अपर्णा यादव के पति और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और इस कठिन समय में उन्हें ढांढस बंधाया. प्रतीक यादव का बुधवार तड़के 38 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया था.

मुख्यमंत्री ने परिवार को बंधाया ढांढस

सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर के समय अपर्णा यादव के निवास पर पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से बात की. मुख्यमंत्री ने प्रतीक यादव के असामयिक निधन को अत्यंत दुखद बताया. श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो गए. प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई थी और सुबह से ही विभिन्न दलों के नेताओं का उनके आवास पर आना-जाना लगा हुआ है.  यह भी पढ़े:  Prateek Yadav Post-Mortem Report: प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने; कार्डियक अरेस्ट को बताया मौत की वजह 

सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

कल लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार गुरुवार, 14 मई को लखनऊ में किया जाएगा. उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया है. अंतिम यात्रा कल दोपहर को शुरू होगी, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ-साथ बड़ी संख्या में समर्थक और राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की संभावना है.

अचानक तबीयत बिगड़ने से हुआ निधन

प्रतीक यादव को बुधवार सुबह करीब 5.55 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 5 बजे उनके आवास पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी. हालिया मेडिकल रिपोर्टों में उनकी मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) बताया गया है. वे पिछले कुछ समय से फेफड़ों से संबंधित बीमारी से भी जूझ रहे थे.

राजनीति से दूर व्यावसायिक जगत में सक्रियता

प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे. उन्होंने सक्रिय राजनीति के बजाय रियल एस्टेट और फिटनेस क्षेत्र में अपना करियर बनाया था. वे लखनऊ में एक प्रसिद्ध जिम के संचालक थे और पशु कल्याण के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहते थे. उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की प्रमुख नेता हैं, जबकि उनके बड़े भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.