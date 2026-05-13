IMD Weather Alert: बिहार-झारखंड में 70kmph की रफ्तार से आएगा तूफान, उत्तर भारत में भीषण लू का कहर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली, 13 मई: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए अगले एक हफ्ते का मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है. वर्तमान में बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal)  में बने गहरे दबाव और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश का मौसम दो विपरीत स्थितियों में बंटा नजर आ रहा है. एक ओर बिहार (Bihar), झारखंड (Jharkhand) और पूर्वोत्तर राज्यों में 70 किमी/घंटा की रफ्तार वाले थंडरस्क्वॉल (Thundersquall) और भारी बारिश (Heavy Rain) का अलर्ट है, तो दूसरी ओर उत्तर-पश्चिम भारत भीषण लू की चपेट में आने वाला है. यह भी पढ़ें: Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में गर्मी का कहर, बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री के पार; मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

बिहार-झारखंड: प्रचंड तूफान और बारिश की चेतावनी

पूर्वी भारत के राज्यों के लिए अगले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं. झारखंड में 14 मई को 70 किमी/घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिसके बाद 18 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. बिहार में भी 16 मई को प्रचंड तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिम बंगाल और सिक्किम के उप-हिमालयी क्षेत्रों में आज अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

उत्तर और मध्य भारत: लू का 'टॉर्चर' और बढ़ता पारा

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5-6 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.

  • राजस्थान और मध्य प्रदेश: यहाँ 15 मई तक 'सीवियर हीट वेव' की स्थिति रहेगी.

  • उत्तर प्रदेश और दिल्ली: यूपी में 16 से 19 मई के बीच लू की चेतावनी है, वहीं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 17 मई से हीटवेव की शुरुआत होगी. हालांकि, दिल्ली-NCR में आज और कल हल्की बारिश या धूल भरी आंधी से मामूली राहत मिल सकती है.

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत: मूसलाधार बारिश का दौर

असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 19 मई तक राहत के आसार नहीं हैं। यहाँ लगातार भारी से अति भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है. दक्षिण भारत की बात करें तो केरल और कर्नाटक में 16 मई तक भारी बारिश की संभावना है. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 15 मई को ओलावृष्टि (Hailstorm) का अलर्ट भी जारी किया गया है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 13, 2026: उत्तर भारत में गर्मी का कहर, राजस्थान में 'सीवियर हीटवेव' का अलर्ट; दिल्ली और शिमला में हल्की बारिश के आसार

मानसून की दस्तक और मछुआरों को सलाह

IMD के मुताबिक, 16 मई के आसपास अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण समुद्र में ऊंची लहरें और तेज हवाएं चलने की आशंका है, इसलिए मछुआरों को 18 मई तक गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.