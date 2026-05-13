'Wow' गाने के प्रमोशन के दौरान वरुण धवन और समय रैना की मजेदार नोकझोंक, जिम से वीडियो वायरल

वरुण धवन और समय रैना (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 13 मई: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन (Varun Dhawan) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'हुई जवानी तो इश्क होना है' (Huai Jawaani Toh Ishq Hona Hai) के नए गाने 'Wow' के प्रमोशन में जुटे हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया (Social Media) पर मशहूर कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) के साथ जिम का एक मजेदार वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में वरुण और समय के बीच गाने के प्रमोशन को लेकर हुई मजाकिया बातचीत ने प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह भी पढ़ें: 'भूत बंगला' की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बीच विवाद: मेकर्स पर वेंडर्स के 48 लाख रुपये बकाया होने का आरोप

वरुण और समय की जिम मस्ती

वीडियो में वरुण धवन अपनी फिल्म के ट्रैक 'Wow' की शुरुआती लाइनें गाते नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे थे कि समय रैना हुक लाइन के साथ उनका साथ देंगे. हालांकि, समय रैना ने अपने चिर-परिचित व्यंग्यात्मक अंदाज में वरुण के प्रमोशन करने के तरीके पर ही मजाक कर दिया.

जब वरुण ने गाना शुरू किया, तो समय ने चुटकी लेते हुए कहा, "भाई, इस तरह से काम नहीं चलेगा." जब वरुण ने इसकी वजह पूछी, तो समय ने हंसते हुए जवाब दिया, "अगर गाना अच्छा होगा, तो खुद-ब-खुद चलेगा." इस जवाब पर वरुण भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मजाकिया लहजे में कहा कि उन्हें लगा था कि गाने केवल इसी तरह प्रमोट होकर चलते हैं.

वरुण धवन ने जिम में गाया ‘Wow’

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फिल्म के बारे में खास जानकारी

'Wow' एक पेपी डांस नंबर है, जिसमें वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आएंगी. इससे पहले वरुण ने अभिनेत्री सन्या मल्होत्रा के साथ भी इस गाने पर डांस कर इसका प्रमोशन किया था. यह फिल्म 'हुई जवानी तो इश्क होना है' एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसका निर्देशन अनुभवी फिल्म निर्माता डेविड धवन कर रहे हैं.

पिता-पुत्र की जोड़ी की वापसी

यह फिल्म एक बार फिर डेविड धवन और वरुण धवन की पिता-पुत्र की सुपरहिट जोड़ी को पर्दे पर वापस लाएगी. फिल्म में जिमी शेरगिल और मनीष पॉल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.