Lion Hunting Viral Video: गिर नेशनल पार्क में शिकार का रोमांचक वीडियो वायरल: पर्यटकों के सामने शेरनी ने गाय पर किया हमला

शेरनी ने किया गाय का शिकार (Photo Credits: X)

Lion Hunting Viral Video: गुजरात (Gujarat) के विश्व प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क (Gir National Park) से एक रोमांचक और दुर्लभ वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शेरनी (Lioness) को पर्यटकों (Tourists) की सफारी जीप (Safari Jeep) के ठीक सामने एक गाय (Cow) का शिकार करते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: बब्बर शेर से शावकों की सुरक्षा के लिए दो शेरनियों ने दिखाया गजब का साहस, दहाड़ सुनकर कांप उठेगा कलेजा

पर्यटकों के सामने हुआ शिकार

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेरनी सफारी वाहन के पीछे छिपकर बड़ी धैर्यपूर्वक अपने शिकार का इंतजार कर रही है. जैसे ही एक गाय वहां से गुजरती है, शेरनी उस पर अचानक हमला बोल देती है. सफारी जीप में बैठे पर्यटक इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आ रहे हैं.

जब 'वनराज' भी शिकार में हुए शामिल

वीडियो में स्थिति तब और भी नाटकीय हो गई जब शेरनी द्वारा गाय की गर्दन दबोचे जाने के बाद एक शेर (एशियाई बब्बर शेर) भी वहां पहुंच गया. दोनों शिकारियों ने मिलकर गाय पर काबू पाया. पर्यटकों की आवाज से स्पष्ट है कि वे अपने से महज कुछ मीटर की दूरी पर प्रकृति के इस चक्र को देखकर हैरान और रोमांचित थे.

गुजरात के गिर जंगल में पर्यटकों के सामने शेरनी ने गाय का पीछा कर उसका शिकार किया

प्रकृति का सामान्य चक्र

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि गिर जैसे प्राकृतिक आवासों में इस तरह की घटनाएं खाद्य श्रृंखला (Food Chain) का एक सामान्य हिस्सा हैं. गिर का पारिस्थितिकी तंत्र एशियाई शेरों और विभिन्न शाकाहारी जीवों का घर है, जहाँ अक्सर इस तरह की शिकारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, हालांकि पर्यटकों के इतने करीब ऐसी घटना कम ही दर्ज होती है.

गिर नेशनल पार्क: एशियाई शेरों का इकलौता घर

गुजरात का गिर नेशनल पार्क दुनिया भर में एशियाई शेरों के एकमात्र प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है. यहाँ सफारी पर्यटन कड़े नियमों के तहत संचालित होता है ताकि जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार में कोई बाधा न आए. खबर लिखे जाने तक इस वायरल वीडियो पर वन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.