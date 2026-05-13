Prateek Yadav Post-Mortem Report: प्रतीक यादव की मौत को लेकर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, निधन के पीछे बताई गई ये वजह

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Prateek Yadav Post-Mortem Report: समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है. लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के डॉक्टरों द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रतीक यादव की मृत्यु का मुख्य कारण 'मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज़्म' (Massive Pulmonary Thromboembolism) के कारण हुआ 'कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स' है. आसान शब्दों में, उनके फेफड़ों की धमनियों में खून के बड़े थक्के जमने की वजह से हृदय और श्वसन तंत्र ने काम करना बंद कर दिया था.

शरीर पर मिलीं छह 'एंटेमॉर्टम' चोटें

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि प्रतीक यादव के शरीर पर छह 'एंटेमॉर्टम' (Antemortem) चोटों के निशान पाए गए हैं. चिकित्सा विज्ञान में 'एंटेमॉर्टम' का अर्थ ऐसी चोटों से होता है जो मृत्यु से पहले लगी हों. हालांकि, ये चोटें मौत का प्रत्यक्ष कारण हैं या नहीं, इस पर अभी आधिकारिक स्पष्टीकरण आना बाकी है. पुलिस और फॉरेंसिक टीमें इन निशानों की गंभीरता और प्रकृति की जांच कर रही हैं. यह भी पढ़े: Prateek Yadav Dies: प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक; अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि; VIDEO

PM रिपोर्ट

The Postmortem Report from King George's Medical University in Lucknow of Prateek Yadav lists cardiorespiratory collapse due to massive pulmonary thromboembolism as the cause of death, mentioning six "antemortem" (before death) injuries found on his body. The report says,… pic.twitter.com/C20nybDZam — ANI (@ANI) May 13, 2026

आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा गया विसरा

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मौत के कारणों की और अधिक गहराई से पुष्टि करने के लिए 'हिस्टोपैथोलॉजिकल' जांच की जाएगी. इसके लिए दिल और फेफड़ों के थक्के वाले हिस्से को 'फॉर्मलिन' में सुरक्षित रखा गया है. साथ ही, विसरा (Viscera) को भी रासायनिक विश्लेषण के लिए सुरक्षित कर संबंधित पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया है. इन जांचों की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

अचानक तबीयत बिगड़ने से हुआ था निधन

38 वर्षीय प्रतीक यादव का निधन बुधवार सुबह हुआ था. उन्हें सुबह करीब 5.55 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वे पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से जूझ रहे थे. प्रतीक यादव ने खुद को हमेशा सक्रिय राजनीति से दूर रखा और वे लखनऊ में रियल एस्टेट तथा फिटनेस व्यवसाय से जुड़े हुए थे.

कल दी जाएगी अंतिम विदाई

प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर वर्तमान में उनके आवास पर रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज नेताओं ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है. परिजनों के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार गुरुवार, 14 मई को दोपहर 12.30 बजे लखनऊ के पीपरा घाट पर किया जाएगा. इस दुखद घड़ी में पूरा यादव परिवार और उनके समर्थक शोक संतप्त हैं.