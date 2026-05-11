Danapur News: बिहार के दानापुर में SBI ATM बूथ बना हेयर सैलून, बाहर बैंक का बोर्ड और अंदर कट रहे बाल; देखें VIDEO

पटना: बिहार की राजधानी पटना के दानापुर इलाके से एक बेहद दिलचस्प और अनोखा मामला सामने आया है. यहाँ एक पुराना एटीएम (ATM) बूथ अब पूरी तरह से एक हेयर कटिंग सैलून में तब्दील हो चुका है. सोशल मीडिया पर इस दुकान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि दुकान के बाहर अभी भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का आधिकारिक बोर्ड लगा हुआ है, जिससे राहगीरों को अक्सर भ्रम हो जाता है.  यह भी पढ़े:  Viral Video: शीशे में खुद को देखकर इस जानवर ने किया बेहोश होने का नाटक, लोग बोले- गजब का नौटंकीबाज

क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, दानापुर के इस इलाके में पहले एसबीआई का एक एटीएम संचालित होता था. कुछ समय पहले इस एटीएम को बंद कर दिया गया और मशीन हटा ली गई. इसके बाद खाली पड़ी इस जगह को किराए पर दे दिया गया. नए दुकानदार ने यहाँ एक सैलून खोल लिया, लेकिन उसने बाहर लगे बैंक के साइनबोर्ड और कांच के प्रवेश द्वार को वैसा ही रहने दिया.

दानापुर में SBI ATM बूथ बना हेयर सैलून

पैसे निकालने की उम्मीद में सैलून पहुंच रहे लोग

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कई लोग बाहर लगे एसबीआई के बोर्ड को देखकर पैसे निकालने के लिए बूथ के अंदर घुस जाते हैं. जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, उन्हें वहां कैश मशीन की जगह शीशे, कुर्सी और बाल काटते हुए नाई नजर आते हैं. इस स्थिति से न केवल ग्राहक बल्कि दुकानदार भी अक्सर मजेदार पलों का सामना करते हैं.

सोशल मीडिया पर 'बिहार मोमेंट' के नाम से वायरल

इस 'एटीएम सैलून' का वीडियो एक्स (X), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है. यूजर्स इस पर तरह-तरह के मीम्स और जोक्स बना रहे हैं. दिनेश नाम के एक यूजर ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, "यह सिर्फ बिहार में ही हो सकता है. दानापुर में एटीएम अब सैलून बन गया है, बाहर बोर्ड अभी भी एसबीआई का ही है." कई अन्य यूजर्स ने इसे हाल के दिनों का सबसे मजेदार बिजनेस कन्वर्जन बताया है.

जुगाड़ और इनोवेशन की चर्चा

इंटरनेट पर लोग इसे 'बिहार का जुगाड़' बता रहे हैं. हालांकि बैंक के बोर्ड का इस तरह इस्तेमाल करना तकनीकी रूप से भ्रम पैदा करने वाला है, लेकिन स्थानीय लोग और दुकानदार इसे एक रचनात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग दूर-दूर से इस 'एटीएम सैलून' को देखने आ रहे हैं.

बिहार में इस तरह के अनोखे वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जो वहां की स्थानीय संस्कृति और जुगाड़ व्यवस्था को दर्शाते हैं. प्रशासन या बैंक की ओर से इस बोर्ड को हटाने को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.