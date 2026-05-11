Guru Bahasa Inggris वायरल वीडियो के नाम पर बड़ा स्कैम: आपत्तिजनक फुटेज खोजने वालों को निशाना बना रहे हैं ठग; डाउनलोड लिंक से रहें सावधान

Guru Bahasa Inggris Viral MMS Video: इंटरनेट पर 'गुरु भाषा इंग्रेस' (Guru Bahasa Inggris) नाम से एक कथित टीचर-स्टूडेंट एमएमएस (MMS) वीडियो की तलाश करने वाले यूजर्स के लिए साइबर विशेषज्ञों (Cyber Experts) ने गंभीर चेतावनी जारी की है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे इस ट्रेंड की आड़ में स्कैमर्स ने फर्जी डाउनलोड लिंक्स (Download Links) की बाढ़ ला दी है. ये लिंक किसी वीडियो तक ले जाने के बजाय यूजर्स को फिशिंग साइटों और मैलवेयर (Phishing Sites and Malware) का शिकार बना रहे हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी होने का खतरा पैदा हो गया है. यह भी पढ़ें: Guru Bahasa Inggris Viral Video: 'इंग्लिश टीचर' वायरल वीडियो के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, आपत्तिजनक क्लिप की तलाश कर रहे यूजर्स बन रहे फिशिंग और मैलवेयर का शिकार
क्या है 'गुरु भाषा इंग्रेस' ट्रेंड?
'गुरु भाषा इंग्रेस' का हिंदी में अर्थ 'अंग्रेजी शिक्षक' होता है. पिछले एक सप्ताह से एक्स (पूर्व में ट्विटर), टिकटॉक और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा है कि एक शिक्षक और छात्र का आपत्तिजनक वीडियो लीक हो गया है. इस उच्च सर्च वॉल्यूम का फायदा उठाकर साइबर अपराधी 'क्लिकबेट' पोस्ट साझा कर रहे हैं, जिसमें 'फुल वीडियो' दिखाने का झांसा दिया जाता है.
कैसे काम कर रहा है यह स्कैम?
जब कोई यूजर इन संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करता है, तो उन्हें अक्सर ऐसी वेबसाइटों पर भेज दिया जाता है जो 'कोडेक अपडेट' (codec updates) या "प्राइवेट व्यूअर ऐप" डाउनलोड करने का दबाव डालती हैं.
- फिशिंग पेज: ये साइट्स फेसबुक या गूगल जैसे परिचित लॉगिन स्क्रीन की नकल करती हैं ताकि यूजर्स के पासवर्ड चुराए जा सकें.
- एडवेयर: कुछ लिंक अंतहीन पॉप-अप विज्ञापन दिखाते हैं, जिससे स्कैमर्स की कमाई होती है.
- मैलवेयर: वीडियो फाइल (MP4 या ZIP) के नाम पर डाउनलोड की गई फाइलें वास्तव में ट्रोजन होती हैं, जो मोबाइल या कंप्यूटर में बैकग्राउंड ट्रैकर इंस्टॉल कर देती हैं. यह भी पढ़ें: Guru Bahasa Inggris Viral Video: इंडोनेशिया में इंग्लिश टीचर और छात्र का वीडियो वायरल; सोशल मीडिया पर मची खलबली, प्राइवेसी और नैतिकता को लेकर उठी चिंता
गुरु भाषा इंग्रेस वायरल वीडियो के नाम पर बड़ा स्कैम
व्यक्तिगत डेटा चोरी होने का खतरा
सुरक्षा शोधकर्ताओं का कहना है कि इन फाइलों के जरिए स्कैमर्स यूजर्स के बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और सोशल मीडिया लॉगिन जानकारी तक पहुंच बना रहे हैं. हालांकि कई शुरुआती अकाउंट जो इन लिंक्स को फैला रहे थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन नए 'मिरर' लिंक लगातार सामने आ रहे हैं.
बचाव के लिए क्या करें?
साइबर विशेषज्ञों ने यूजर्स को इन सुझावों का पालन करने की सलाह दी है:
- संदिग्ध लिंक से बचें: कमेंट सेक्शन में अनाम अकाउंट्स द्वारा साझा किए गए शॉर्ट यूआरएल (जैसे ly) पर क्लिक न करें.
- सॉफ्टवेयर डाउनलोड न करें: किसी वीडियो को देखने के लिए "प्रीमियम" या "अनब्लॉक" कंटेंट के नाम पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की मांग करने वाली साइटों से दूर रहें.
- सुरक्षा अपडेट रखें: अपने डिवाइस में एंटीवायरस सक्रिय रखें और उसे अपडेट करते रहें.