Southbridge McDonald’s Viral Video: ग्राहक को सर्व करने से पहले मैकडॉनल्ड्स के कर्मचारी ने खाए फ्रेंच फ्राइज, जांच शुरू

ग्राहक को सर्व करने से पहले मैकडॉनल्ड्स के कर्मचारी ने खाए फ्रेंच फ्राइज (Photo Credits: X)

Southbridge McDonald’s Viral Video: अमेरिका (US) के साउथब्रिज (Southbridge) में एक स्थानीय मैकडॉनल्ड्स आउटलेट (McDonald's Outlet) का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला कर्मचारी ग्राहकों के लिए रखे फ्रेंच फ्राइज को पहले अपने मुंह में ठूंठते हुए और फिर उन्हें सर्विंग कंटेनर में डालते हुए दिखाई दे रही है. इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग (Board of Health) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या इटली का प्रेसिचे-अक्वारिका शहर बसने के लिए दे रहा है 30,000 यूरो? जानें वायरल वीडियो का सच

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह विवाद पिछले सप्ताह तब शुरू हुआ जब एक संक्षिप्त वीडियो क्लिप ऑनलाइन प्रसारित हुई. वीडियो में कर्मचारी को खाना पैक करने से पहले यह कहते सुना जा सकता है, 'आपको आज फ्रेंच फ्राइज चाहिए, है ना?' पुलिस के अनुसार, यह फुटेज मूल रूप से एक निजी सोशल मीडिया स्टोरी पर पोस्ट किया गया था, जहाँ से यह सार्वजनिक हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद साउथब्रिज पुलिस विभाग को जनता की ओर से कई शिकायतें और कॉल प्राप्त हुए.

कर्मचारियों पर गिरी गाज

घटना के सामने आने के बाद फ्रेंचाइजी ऑपरेटरों (स्पेडिया और बाल्डुची परिवार) ने आंतरिक जांच की और पुष्टि की कि इसमें शामिल व्यक्तियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. मालिकों ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'इन व्यक्तियों की हरकतें अस्वीकार्य हैं और यह हमारे संगठन के खाद्य सुरक्षा मानकों या मूल्यों को नहीं दर्शाती हैं.' उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राहकों की सुरक्षा और विश्वास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह भी पढ़ें: Armpit-Sniffing: जापान में 'अंडरग्राउंड आइडल' का विवादित वीडियो वायरल: फैंस को 'आर्मपिट' सूंघने की इजाजत देने पर छिड़ी बहस

साउथब्रिज मैकडॉनल्ड्स का वायरल वीडियो

@McDonalds this is at the Southbridge ma location please investigate pic.twitter.com/YSbxou8qAh — Bruins Fan (@trashmaster48) May 7, 2026

जांच और सुरक्षा के प्रयास

पुलिस अब स्थानीय स्वास्थ्य बोर्ड के साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह दूषित खाना वास्तव में किसी ग्राहक को परोसा गया था. अधिकारी उन संभावित ग्राहकों की पहचान करने का भी प्रयास कर रहे हैं जो इससे प्रभावित हुए हों.

फिलहाल, फ्रेंचाइजी ऑपरेटरों ने कहा है कि वे अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने अब तक आउटलेट में किसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उल्लंघन की बात नहीं कही है. हालांकि, जांच अभी जारी है और पुलिस ने अभी तक किसी आपराधिक आरोप की घोषणा नहीं की है.