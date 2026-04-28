Armpit-Sniffing: जापान में 'अंडरग्राउंड आइडल' का विवादित वीडियो वायरल: फैंस को 'आर्मपिट' सूंघने की इजाजत देने पर छिड़ी बहस

हारी मात्सुमोतो (Photo Credits: Instagram)

टोक्यो, 28 अप्रैल: जापान के 'अंडरग्राउंड आइडल' (Underground Idol) उद्योग से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. होन्शू (Honshu) के वाकायामा (Wakayama) की रहने वाली मशहूर परफॉर्मर हारी मात्सुमोतो (Hari Matsumoto) अपनी एक हालिया 'फैन मीट' को लेकर विवादों में घिर गई हैं. वायरल वीडियो (Viral Video) में मात्सुमोतो अपने प्रशंसकों को अजीबोगरीब तरीके से बातचीत करने और अपनी बगल (Armpit) सूंघने की अनुमति दे रही हैं. इस घटना ने जापान (Japan) में कलाकारों की निजी सीमाओं और प्रशंसकों के व्यवहार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. यह भी पढ़ें: Siwan Viral Video Download Link Scam: सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे फर्जी फिशिंग लिंक से सावधान

क्या है वायरल वीडियो में?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मात्सुमोतो ने हाल ही में अपने प्रशंसकों के लिए एक खास इवेंट आयोजित किया था. इस इवेंट के दौरान, उन्होंने पारंपरिक 'हैंडशेक' (हाथ मिलाना) के बजाय प्रशंसकों को अपनी आर्मपिट सूंघने की सहमति दी.

सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में एक उम्रदराज पुरुष प्रशंसक को बेहद उत्साहित होकर उनकी दोनों आर्मपिट सूंघते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद मात्सुमोतो उस प्रशंसक को सांत्वना देती और हाथ थामे हुए नजर आती हैं.

वायरल वीडियो में हरि मात्सुमोतो एक बुजुर्ग पुरुष फैन को अपनी कांख सूंघने की सेवा देते हुए आई नजर

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अंडरग्राउंड आइडल संस्कृति और दबाव

जापान में 'अंडरग्राउंड आइडल' उन कलाकारों को कहा जाता है जो मुख्यधारा की मीडिया (टीवी या बड़े म्यूजिक लेबल) के बाहर छोटे क्लबों और वेन्यू में परफॉर्म करते हैं. ये कलाकार सीधे तौर पर अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं. सोशल मीडिया पर 4 लाख से अधिक फॉलोअर्स रखने वाली मात्सुमोतो जैसे कलाकारों पर इस बेहद प्रतिस्पर्धी उद्योग में खुद को अलग दिखाने का भारी दबाव होता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इसी दबाव के चलते कई बार ये कलाकार विवादित या असामान्य तरीके अपनाते हैं.

प्रशंसकों की दीवानगी और 'लाइफटाइम कॉन्ट्रैक्ट'

इस घटना के बाद कुछ प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर मात्सुमोतो के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर की है. एक फैन ने लिखा, "मुझे आपकी खुशबू बहुत पसंद है, मेरा जन्म ही आपसे मिलने के लिए हुआ है." वहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ प्रशंसकों ने उन्हें "लाइफटाइम हैप्पीनेस कॉन्ट्रैक्ट" की पेशकश की है, जिसमें वे अपनी पूरी कमाई उन्हें देने और अन्य महिलाओं से दूर रहने का वादा कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Dalawang OFW Viral Video: क्या नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में हुई 2 पिनय वर्कर्स की गिरफ्तारी? जानें वायरल दावों का सच

सोशल मीडिया पर आलोचना और चिंता

जहां एक ओर मात्सुमोतो के कट्टर प्रशंसक उनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पर इस व्यवहार की कड़ी निंदा हो रही है. कई उपयोगकर्ताओं ने इसे 'घिनौना' करार दिया है. एक यूजर ने लिखा, 'यह आइडल कल्चर नहीं, बल्कि कम कीमत वाला एडल्ट एंटरटेनमेंट है.' कई लोग मात्सुमोतो की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हैं. आलोचकों का तर्क है कि अंडरग्राउंड आइडल इंडस्ट्री अक्सर ऐसी हरकतों को बढ़ावा देती है जो अन्य व्यवसायों में पूरी तरह अस्वीकार्य हैं.

क्षेत्रीय विस्तार और भविष्य की चुनौतियां

यह आइडल कल्चर अब केवल जापान तक सीमित नहीं है. लाइव स्ट्रीमिंग की बढ़ती लोकप्रियता के साथ शंघाई और हांगकांग जैसे शहरों में भी इसी तरह के अंडरग्राउंड आइडल सीन उभर रहे हैं. फिलहाल, मात्सुमोतो से जुड़ा यह मामला एक बड़े विमर्श का केंद्र बन गया है, जो सार्वजनिक जीवन में सीमाओं, कार्य परिस्थितियों और कलाकारों के सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े करता है.