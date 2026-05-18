अमेरिकी वैज्ञानिक का सनसनीखेज दावा: पेंटागन के पास हैं 4 अलग-अलग प्रजातियों के एलियंस, क्रैश हुए UFO से मिले शव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

वाशिंगटन/नई दिल्ली, 18 मई: अमेरिकी रक्षा विभाग (United States Department of Defense) (पेंटागन) और खुफिया एजेंसी सीआईए (CIA) के(Intelligence Agency) काम कर चुके प्रसिद्ध क्वांटम भौतिक विज्ञानी डॉ. हाल पुथोफ (Quantum Physicist Dr. Hal Puthoff) ने एक पोडकास्ट में हैरान करने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) की सरकार ने क्रैश हुए अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं (UFOs) से चार अलग-अलग जैविक प्रजातियों के एलियंस (Extraterrestrial Life) बरामद किए हैं। स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित 89 वर्षीय वैज्ञानिक पुथोफ पेंटागन के 'एडवांस्ड एयरोस्पेस वेपन सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोग्राम' (AAWSAP) के सलाहकार रह चुके हैं. यह भी पढ़ें: क्या एलियंस सच में हैं? अमेरिकी सांसद Tim Burchett का बड़ा दावा—सरकार के पास हैं परग्रही संपर्क के पुख्ता सबूत (Watch Video)

गोपनीय मिशनों से जुड़े लोगों ने किया खुलासा

प्रसिद्ध पोडकास्ट "द डायरी ऑफ ए सीईओ" में होस्ट स्टीव बार्टलेट से बात करते हुए डॉ. पुथोफ ने स्पष्ट किया कि उनके ये निष्कर्ष उन लोगों की निजी गवाहियों पर आधारित हैं, जो सरकार के बेहद गोपनीय क्रैश-रिट्रीवल (दुर्घटनाग्रस्त मलबे को बरामद करने वाले) ऑपरेशन्स का हिस्सा रहे हैं.

पुथोफ ने इंटरव्यू में कहा, 'बरामदगी के काम में सीधे तौर पर शामिल रहे लोगों ने मुझे बताया है कि वहां कम से कम चार अलग-अलग प्रकार के जीवन रूप मिले हैं. हालांकि मेरी इन तक सीधी पहुंच नहीं रही है, लेकिन मुझे उन लोगों पर पूरा भरोसा है जिनसे मैंने बात की है.'

एलियंस की चार श्रेणियां और उनकी शारीरिक बनावट

पुथोफ के लंबे समय तक सहयोगी रहे डॉ. एरिक डेविस ने पहले खुफिया विभागों में चर्चा के आधार पर इन कथित एलियंस की चार विशिष्ट श्रेणियों का खाका खींचा था. उनके अनुसार, ये सभी श्रेणियां दिखने में मानव जैसी (Humanoid) हैं, जिनकी दो आंखें, दो हाथ और दो पैर होते हैं:

ग्रेज़ (Grays): ये छोटे, बिना बालों वाले और बड़े सिर वाले जीव होते हैं जिनकी आंखें बड़ी और काली होती हैं। इन्हें अक्सर साइंस-फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है.

ये छोटे, बिना बालों वाले और बड़े सिर वाले जीव होते हैं जिनकी आंखें बड़ी और काली होती हैं। इन्हें अक्सर साइंस-फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है. नॉर्डिक्स (Nordics): यह पूरी तरह से इंसानों जैसे दिखने वाले जीव होते हैं, जो दिखने में उत्तरी यूरोपीय मूल के लोगों जैसे लगते हैं.

यह पूरी तरह से इंसानों जैसे दिखने वाले जीव होते हैं, जो दिखने में उत्तरी यूरोपीय मूल के लोगों जैसे लगते हैं. रेप्टिलियंस (Reptilians): छिपकली जैसी त्वचा (स्केल्स) वाले ये जीव दो पैरों पर सीधे चलते हैं और इनकी लंबी पूंछ होती है.

छिपकली जैसी त्वचा (स्केल्स) वाले ये जीव दो पैरों पर सीधे चलते हैं और इनकी लंबी पूंछ होती है. इंसेक्टोइड्स (Insectoids): इन्हें इनके शारीरिक आकार के कारण 'मैनटिड्स' भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में 'प्रेयिंग मेंटिस' (एक प्रकार का कीट) जैसे लगते हैं.

खुफिया ब्रीफिंग के अनुसार, रेप्टिलियन और नॉर्डिक प्रजाति के जीव लगभग इंसानों जितने ही यानी छह फीट लंबे होते हैं. यह भी पढ़ें: धरती पर आने वाले हैं एलियंस? रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट ने वैज्ञानिकों को चौंकाया, आखिर क्या है 3I/ATLAS

संसद और खुफिया अधिकारियों की गवाहियां

डॉ. पुथोफ के ये बयान अमेरिकी संसद में चल रही यूएफओ (UAP) डिस्क्लोजर की बहसों के बीच आए हैं. इससे पहले 2023 में पूर्व वायुसेना खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने संसद के सामने कसम खाकर गवाही दी थी कि अमेरिका के पास एक गुप्त क्रैश-रिट्रीवल प्रोग्राम है और उनके पास 'गैर-मानवीय जैविक अवशेष' मौजूद हैं. फिल्म निर्माता डैन फराह ने भी पोडकास्ट पर पुष्टि की कि इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी अपनी जान के डर से कैमरे पर आकर बोलने से डरते हैं.

अमेरिकी रक्षा विभाग का रुख

हालांकि, इन तमाम दावों के विपरीत अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) और उसके 'ऑल-डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस' (AARO) ने हमेशा इन बातों को खारिज किया है. पेंटागन का आधिकारिक तौर पर कहना है कि उन्हें सरकार की कस्टडी में किसी भी बाहरी तकनीक या गैर-मानवीय जैविक सामग्री (एलियंस) के होने का कोई प्रामाणिक सबूत नहीं मिला है.