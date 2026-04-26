Donald Trump: व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में फायरिंग, ट्रंप ने जान बचाने वाले सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की बहादुरी को सराहा, तारीफ़ में कही ये बात; VIDEO

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White House Correspondents’ Dinner Shooting: वाशिंगटन डीसी में आयोजित 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर' के दौरान शनिवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक हथियारबंद व्यक्ति ने सुरक्षा चेकपॉइंट पर घुसने की कोशिश की. इस दौरान हुई फायरिंग में सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की तारीफ करते हुए घटना का वीडियो जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि कानून प्रवर्तन की त्वरित कार्रवाई को दुनिया देख सके.

सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसा हमलावर

राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, हमलावर कई हथियारों से लैस था और उसने सुरक्षा चेकपॉइंट को पार करने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि सीक्रेट सर्विस के सदस्यों ने अविश्वसनीय बहादुरी दिखाते हुए उसे तुरंत काबू में कर लिया. ट्रंप ने इस घटना को "संविधान पर हमला" करार दिया है. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ने हमले से संबंधित टेप सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, जिसमें हमलावर की हिंसा और सुरक्षा बलों का जवाबी एक्शन दर्ज है. यह भी पढ़े: Washington Firing: वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, Donald Trump को सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षित बाहर निकाला, बाल-बाल बचे; VIDEO

ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की तारीफ़ की

बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई ऑफिसर की जान

फायरिंग के दौरान एक सुरक्षा अधिकारी को बेहद करीब से शक्तिशाली बंदूक से गोली मारी गई थी. राष्ट्रपति ने जानकारी दी कि अधिकारी अब खतरे से बाहर है. ट्रंप ने कहा, "एक अधिकारी को गोली लगी लेकिन वह बच गया क्योंकि उसने बेहतरीन गुणवत्ता वाली बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी. जैकेट ने अपना काम किया और वह अब सुरक्षित है. उसका मनोबल काफी ऊंचा है और हम सभी उनका सम्मान करते हैं."

सुरक्षा व्यवस्था और 'वॉर रूम' की मांग

इस घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भविष्य के लिए कड़े बदलावों के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि मौजूदा इमारतें पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक आधुनिक 'वॉर रूम' बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो ड्रोन-प्रूफ और बुलेटप्रूफ शीशों से लैस हो.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री पिछले कई वर्षों से इस तरह की सुरक्षा सुविधा की मांग कर रहे थे. ट्रंप के अनुसार, आज के दौर में सुरक्षा का वह स्तर चाहिए जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, ताकि भविष्य में इस तरह की अप्रत्याशित घटनाओं को रोका जा सके.