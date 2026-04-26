Washington Firing: वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, Donald Trump को सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षित बाहर निकाला, बाल-बाल बचे; VIDEO

(Photo Credis ANI)

Washington Firing: वाशिंगटन डीसी में शनिवार रात को आयोजित वार्षिक व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर उस समय अफरा-तफरी में बदल गया, जब कार्यक्रम स्थल के पास गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी, उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के सदस्य सहित सैकड़ों पत्रकार और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे.

डिनर के दौरान फायरिंग

गोलीबारी की घटना वाशिंगटन हिल्टन होटल में हुई, जहां डिनर का आयोजन किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बॉलरूम के बाहर मुख्य सुरक्षा जांच क्षेत्र के पास कई गोलियां चलने की आवाजें सुनी गईं, जिससे कार्यक्रम में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। फुटेज में राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य उपस्थित लोगों को गोलियां चलने के बाद अपनी मेजों के नीचे छिपते हुए देखा गया। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तेजी से कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को मंच से हटाकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इस घटना में एक कानून प्रवर्तन अधिकारी को बुलेट-प्रतिरोधी जैकेट में गोली लगी, लेकिन उनके ठीक होने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Donald Trump: व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में फायरिंग, ट्रंप ने जान बचाने वाले सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की बहादुरी को सराहा, तारीफ़ में कही ये बात; VIDEO

🇺🇸 President Trump has been Evacuated and Secret Service are Present The event has been cancelled. One suspect is dead and one is in custody. CNN claim: A shooter has been killed in the lobby of the Washington Hilton hotel (where the dinner banquet was being held). A photo of… https://t.co/GWzfhoMyWx pic.twitter.com/LSmmM6ynco — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 26, 2026

ट्रंप की प्रतिक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था

घटना के तुरंत बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की त्वरित और बहादुर कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने पुष्टि की कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि कार्यक्रम जारी रहना चाहिए, लेकिन कहा कि वह कानून प्रवर्तन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष वेइजिया जियांग ने बाद में घोषणा की कि कानून प्रवर्तन के अनुरोध पर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और इसे 30 दिनों के भीतर फिर से निर्धारित किया जाएगा।

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर वेन्यू पर गोलियां चलीं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, "D.C. में काफी अच्छी शाम थी। सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने तेज़ी और बहादुरी से काम किया। शूटर को पकड़ लिया गया है, और मैंने सलाह दी है कि हम… pic.twitter.com/ir76bLhxgK — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 26, 2026

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर का महत्व

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर अमेरिकी राजनीति, मीडिया और ग्लैमर का एक महत्वपूर्ण वार्षिक संगम है, जो 1921 से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पारंपरिक रूप से राष्ट्रपति और पत्रकारों के बीच संबंधों का प्रतीक है, जहां अक्सर हल्के-फुल्के अंदाज में भाषण दिए जाते हैं। यह 2026 का डिनर विशेष रूप से उल्लेखनीय था क्योंकि यह ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दौरान पहली बार था जब उन्होंने इसमें भाग लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। इस घटना ने एक बार फिर ऐसे हाई-प्रोफाइल आयोजनों में सुरक्षा प्रोटोकॉल और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया है।

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हुई यह गोलीबारी की घटना अमेरिकी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य गणमान्य व्यक्ति सुरक्षित हैं और हमलावर को पकड़ लिया गया है, इस घटना ने एक प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम को बाधित कर दिया और देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की. मामले की जांच जारी है और भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी.