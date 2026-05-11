Iran-US Conflict: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को बताया 'पूरी तरह अस्वीकार्य', खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल़् ट्रंप (Photo Credits: File Image)

वाशिंगटन, 11 मई: खाड़ी क्षेत्र में जारी सैन्य गतिरोध को समाप्त करने की कूटनीतिक कोशिशों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ईरान (Iran) के ताजा जवाब को सिरे से खारिज कर दिय. ट्रंप (Trump) ने सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर कड़े शब्दों में कहा कि ईरान का रुख "पूरी तरह से अस्वीकार्य" (Totally Unacceptable) है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग पर दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य झड़पें हो रही हैं. यह भी पढ़ें: Middle East Tensions: UAE रक्षा मंत्रालय का दावा, ईरान से दागी गई 4 क्रूज़ मिसाइलों में से 3 को एयर डिफेंस ने मार गिराया

पाकिस्तान की मध्यस्थता और ईरान की शर्तें

ईरान ने पिछले सप्ताह अमेरिका द्वारा भेजे गए 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से भेजा था. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुष्टि की कि तेहरान ने अपना जवाब भेज दिया है, हालांकि उन्होंने विवरण साझा करने से इनकार कर दिया. ईरानी मीडिया के अनुसार, तेहरान ने अपनी प्रतिक्रिया में मुख्य रूप से क्षेत्र में सैन्य शत्रुता को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है.

ईरानी आउटलेट्स के मुताबिक, तेहरान ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की समाप्ति, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने, अमेरिकी घेराबंदी हटाने और प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग रखी है. इसके अलावा, ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर भविष्य में अलग से बातचीत करने का प्रस्ताव भी दिया है.

सैन्य झड़पों ने बढ़ाई चिंता

बीते कुछ दिनों में खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां काफी हिंसक रही हैं. ईरान ने दावा किया कि उसने गुरुवार को अमेरिका के तीन नौसैनिक डिस्ट्रॉयर्स (Naval Destroyers) पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ-साथ ड्रोन से हमला किया, जिससे उन्हें "गंभीर नुकसान" हुआ. हालांकि, अमेरिका ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसके जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी के पास नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे दो ईरानी टैंकरों पर हमला किया और ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित केश्म द्वीप (Qeshm Island) और बंदर अब्बास के पास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया.

क्षेत्रीय सुरक्षा पर कूटनीतिक प्रयास

तनाव के बीच कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता के प्रयासों में जुटे हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और व्हाइट हाउस के मध्य दूत स्टीव विटकॉफ ने कतर के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने पर चर्चा की है. वहीं, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने कहा कि ईरान की नेतृत्व क्षमता इस समय "बिखरी हुई" है, जिसके कारण बातचीत की प्रक्रिया धीमी चल रही है. उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव लाने की तैयारी में है ताकि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरान की मनमानी को रोका जा सके.

पृष्ठभूमि: वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है. यहां जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है. रविवार को कतर के पास एक मालवाहक जहाज पर हुए ड्रोन हमले ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है कि यह संघर्ष अब ईरान की सीमाओं से बाहर पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकता है.