NEET UG 2026: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, राजस्थान SOG की जांच और कथित अनियमितताओं पर NTA ने जारी किया स्पष्टीकरण
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राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET UG) 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) द्वारा की जा रही कार्रवाई पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. NTA ने कहा है कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है और उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम

NTA के अनुसार, 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट परीक्षा पूरी तरह से निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत संपन्न हुई थी. एजेंसी ने बताया कि प्रश्नपत्रों को GPS-ट्रैक्ड वाहनों में ले जाया गया था और प्रत्येक पेपर पर विशिष्ट वॉटरमार्क मौजूद थे.

परीक्षा केंद्रों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और 5G जैमर्स का उपयोग किया गया था. NTA का कहना है कि परीक्षा के दिन सभी केंद्रों पर प्रक्रिया योजना के अनुसार सुचारू रूप से चली थी.

जांच की समयरेखा और वर्तमान स्थिति

एजेंसी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के चार दिन बाद, 7 मई 2026 की देर शाम को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. इसके तुरंत बाद, 8 मई की सुबह NTA ने इन इनपुट्स को स्वतंत्र जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया.

हाल के दिनों में मीडिया में आई गिरफ्तारियों और हिरासत की खबरों पर NTA ने कहा कि यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई का परिणाम है. एजेंसी वर्तमान में जांचकर्ताओं को तकनीकी सहायता और परीक्षा से संबंधित डेटा उपलब्ध करा रही है.

जांच के नतीजों पर NTA का रुख

NTA ने कहा है कि मामला अभी जांच के अधीन है और वह अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहती. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों द्वारा जो भी तथ्य स्थापित किए जाएंगे, उनके आधार पर शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से पारदर्शी तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी.

उम्मीदवारों और अभिभावकों के लिए संदेश

NTA ने लाखों ईमानदार उम्मीदवारों और उनके परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है. एजेंसी ने छात्रों से अपील की है कि वे जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.

एजेंसी ने दोहराया कि उसका प्राथमिक लक्ष्य निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली बनाए रखना है. किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं.

हेल्पलाइन विवरण:

ईमेल: neet-ug@nta.ac.in

फोन: 011-40759000 / 011-69227700