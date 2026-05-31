JEE Advanced 2026 Result: 1 जून सुबह 10 बजे जारी होगा रिजल्ट; jeeadv.ac.in पर देखें स्कोरकार्ड, रैंक और JoSAA काउंसलिंग डिटेल्स

JEE Advanced 2026 Result

JEE Advanced 2026 Result: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की द्वारा कल यानी 1 जून 2026 को सुबह 10 बजे संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Advanced) 2026 के परिणामों की घोषणा की जाएगी. परीक्षा में शामिल हुए देश भर के लाखों उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. 17 मई 2026 को आयोजित हुई इस प्रतिष्ठित परीक्षा के स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपने पंजीकरण नंबर (Registration Number) या रोल नंबर, जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा.

जेईई एडवांस्ड 2026 के स्कोरकार्ड में पेपर 1 और पेपर 2 के विषय-वार अंक, कुल प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और ऑल इंडिया रैंक (AIR) शामिल होगी. इसके साथ ही छात्र कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) और अपनी श्रेणी-वार (Category-wise) रैंक सूची में भी अपना स्थान देख पाएंगे. परिणाम घोषित होने के साथ ही आईआईटी रुड़की द्वारा इस वर्ष के शीर्ष 10 रैंक धारकों (टॉपर सूची) की भी घोषणा किए जाने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल से बदल रहे हैं इनकम टैक्स के नियम; नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत, जानें PAN और HRA से जुड़े नए बदलाव

सफल उम्मीदवारों के लिए जोसा (JoSAA) काउंसलिंग प्रक्रिया

परीक्षा में सफलतापूर्वक अर्हता (Qualify) प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार जोसा (JoSAA) 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे. देश के विभिन्न आईआईटी (IITs) में प्रवेश के लिए यह काउंसलिंग प्रक्रिया कुल छह चरणों (six rounds) में आयोजित की जाएगी. काउंसलिंग के दौरान छात्रों को अपनी पसंद के संस्थानों और पाठ्यक्रमों (कोर्सेज) को वरीयता के आधार पर चुनना होगा. सीटों का आवंटन पूरी तरह से छात्र की रैंक, श्रेणी और सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.

जेईई एडवांस्ड के स्कोर के आधार पर देश के सभी प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है. इनमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी और आईआईटी (आईएसएम) धनबाद जैसे शीर्ष संस्थान शामिल हैं.

BArch के लिए जरूरी शर्तें

जो छात्र आईआईटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (BArch) पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (AAT) 2026 में भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा. इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 जून से शुरू होकर 2 जून 2026 तक खुली रहेगी. एएटी (AAT) परीक्षा का आयोजन 4 जून को किया जाएगा और इसके परिणाम 7 जून 2026 को घोषित किए जाएंगे.

आईआईटी में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं की पात्रता

आईआईटी संस्थानों में अंतिम रूप से प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 12वीं के न्यूनतम पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होगा. सामान्य (General) और ओबीसी (OBC) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कक्षा 12वीं में कम से कम 75% अंक होने चाहिए या उन्हें संबंधित बोर्ड के शीर्ष 20 परसेंटाइल में शामिल होना आवश्यक है. वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwD) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% अंक होना अनिवार्य तय किया गया है.