Iran Statement on India: होर्मुज नाकाबंदी पर ईरान का बड़ा बयान, कहा- 'भारत को होने वाली परेशानी से हम खुश नहीं'

Strait of Hormuz

Iran Statement on India: मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की संभावित नाकाबंदी को लेकर भारत की चिंताओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वह भारत जैसे मित्र राष्ट्र को होने वाली किसी भी आर्थिक या ऊर्जा संबंधी परेशानी से "खुश नहीं" होगा. यह बयान ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं जताई जा रही हैं.

ईरान के बयान के मायने और कूटनीतिक संदर्भ

ईरान का यह रुख भारत के प्रति एक नरम और सकारात्मक कूटनीति का संकेत माना जा रहा है. होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण 'चोकपॉइंट' है, जहां से दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. अतीत में ईरान द्वारा कई बार इस जलमार्ग को बंद करने के संकेतों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चिंता में डाल दिया था. हालांकि, भारत के संदर्भ में ईरान की यह स्पष्टता दर्शाती है कि तेहरान दोनों देशों के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है. यह भी पढ़े: Iran-US-Israel War: ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल संघर्ष के बीच कौन किसके साथ? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है?

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह क्षेत्र?

भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक आयात के माध्यम से पूरा करता है. इस आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है जो इसी होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. यदि इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

कीमतों में उछाल: आपूर्ति रुकने से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अनियंत्रित हो सकती हैं.

आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान: उद्योगों के लिए कच्चे तेल की कमी से आर्थिक विकास दर (GDP) पर असर पड़ सकता है.

मुद्रास्फीति: परिवहन महंगा होने से आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने का खतरा रहता है.

रणनीतिक संतुलन और आगे की राह

ईरान के इस बयान के बाद अब सबकी नजरें भारत के कूटनीतिक प्रयासों पर टिकी हैं. भारत ने हमेशा पश्चिमी देशों और ईरान के बीच एक संतुलित रुख बनाए रखा है. भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) की वकालत करता रहा है.

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह आश्वासन भारत के लिए राहत की बात है, लेकिन क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए कूटनीतिक बातचीत ही एकमात्र रास्ता है. आने वाले समय में चाबहार बंदरगाह और अन्य क्षेत्रीय परियोजनाओं के माध्यम से दोनों देशों के आर्थिक हित और अधिक गहराई से जुड़ने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर सहयोग को और मजबूती मिलेगी. (एजेंसी)