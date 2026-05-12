European T20 Premier League: राहुल द्रविड़ बने 'डबलिन गार्डियंस' के मालिक, अभिषेक बच्चन समर्थित यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में बड़ी एंट्री

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज कोच राहुल द्रविड़ अब एक नई भूमिका में नजर आएंगे. द्रविड़ को आधिकारिक तौर पर 'डबलिन गार्डियंस' टीम का मालिक घोषित किया गया है. यह टीम आगामी 'यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग' (ETPL) का हिस्सा है. इस लीग के पहले सीजन की शुरुआत अगस्त 2026 में होने वाली है.

छह टीमों का ढांचा हुआ पूरा

राहुल द्रविड़ के इस लीग से जुड़ने के साथ ही ETPL के उद्घाटन सीजन के लिए सभी छह टीमों का लाइन-अप पूरा हो गया है. द्रविड़ एक भारतीय कंसोर्टियम (संघ) का हिस्सा हैं, जिसने डबलिन स्थित इस फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है. द्रविड़ के अलावा इस लीग में स्टीव वॉ, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी विभिन्न टीमों के मालिकाना हक या प्रबंधन से जुड़े हैं.

क्या है यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग?

यह यूरोप की पहली ICC से मान्यता प्राप्त मल्टी-कंट्री (बहु-देशीय) फ्रेंचाइजी टी20 प्रतियोगिता है. इसे क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड के सहयोग से लॉन्च किया गया है. बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन इस लीग के सह-संस्थापकों में से एक हैं. लीग का मुख्य उद्देश्य यूरोप में उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है.

𝐃𝐮𝐛𝐥𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐯𝐢𝐝! One of cricket's greatest ever has a new title: 🟢 Owner, Dublin Guardians 🟢 pic.twitter.com/Unq2kytw6b — European T20 Premier League (ETPL) (@etplofficial) May 11, 2026

द्रविड़ ने जताई खुशी

अपनी नई भूमिका पर बात करते हुए 53 वर्षीय राहुल द्रविड़ ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि डबलिन में क्रिकेट के प्रति काफी जुनून है और यह लीग आयरलैंड के साथ-साथ पूरे यूरोपीय महाद्वीप में क्रिकेट के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. द्रविड़ हमेशा से जमीनी स्तर पर खेल के विकास के समर्थक रहे हैं और उनका यह कदम इसी दिशा में देखा जा रहा है.

टूर्नामेंट का कार्यक्रम और स्टार खिलाड़ी

यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग का पहला सीजन 26 अगस्त से 20 सितंबर 2026 तक खेला जाएगा. इसके मैच डबलिन, बेलफास्ट, एडिनबर्ग, ग्लासगो, रॉटरडैम और एम्स्टर्डम जैसे शहरों में आयोजित किए जाएंगे.

इस टूर्नामेंट में मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, लियाम लिविंगस्टोन और टिम डेविड जैसे अंतरराष्ट्रीय स्टार खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे. आयोजकों को उम्मीद है कि वैश्विक सितारों और स्थानीय यूरोपीय खिलाड़ियों का यह मेल इस लीग को दुनिया के प्रमुख टी20 सर्किट में स्थापित करेगा.