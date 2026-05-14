PBKS vs MI Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2026 58th Match Stats: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 58वां मुकाबला आज यानी 14 मई को पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस (PBKS vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamsala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैच में जीत और 4 में हार का सामना किया है. वहीं, मुंबई इंडियंस ने भी 11 मैच खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 8 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं, जबकि मुंबई इंडियंस की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: PBKS vs MI, IPL 2026 58th Match Winner Prediction: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 58वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से 14 मई को होगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने 6 मुकाबले जीते हैं और 4 में हार झेली है. वहीं, सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस ने 3 मुकाबले जीते हैं और 8 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस हेड टू हेड (PBKS vs MI Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 35 मैच खेले गए हैं. इनमें से 18 मुकाबले पंजाब किंग्स ने जीते हैं, जबकि 17 मैच मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किए हैं. पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया was. वहीं, आईपीएल 2025 में खेले गए दोनों मुकाबलों में पंजाब किंग्स ने जीत दर्ज की थी.

पंजाब किंग्स की टीम पिछले मुकाबलों में हार के बाद वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन टीम सम्मान बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा टीम के लिए अहम होंगे, जबकि रयान रिकेल्टन अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर टीम को मजबूती देंगे.

धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच काली मिट्टी से बनी है, जो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद करती है. यहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, जबकि स्पिन गेंदबाज बीच के ओवरों में असर डाल सकते हैं. 14 मई को धर्मशाला में मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रह सकता है. बारिश की 60 प्रतिशत संभावना है.

पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर ने पिछले 10 मैचों में 164.03 की स्ट्राइक रेट से 374 रन बनाए हैं. वहीं प्रभसिमरन सिंह ने पिछले 10 मैचों में 345 रन बनाए हैं. मुंबई इंडियंस के लिए रयान रिकेल्टन ने पिछले 8 मैचों में 188.12 की स्ट्राइक रेट से 301 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने पिछले 10 मैचों में 13 विकेट झटके हैं, जबकि अल्लाह गजनफर ने पिछले 8 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PBKS vs MI 58th T20 Match Playing Prediction)

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर और रघु शर्मा.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.