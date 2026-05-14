PBKS vs MI, IPL 2026 58th Match Scorecard: धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के सामने रखा 201 रनों का टारगेट, प्रभसिमरन सिंह ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 58th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 58वां मुकाबला आज यानी 14 मई को पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस (PBKS vs MI) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamsala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा हैं. पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत करना चाहेगी. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम सम्मान बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीजन में पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के हाथों में है, जबकि मुंबई इंडियंस की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs MI, IPL 2026 58th Match Dharamsala Stadium Pitch Report: धर्मशाला स्टेडियम में आज बरसेंगे रन या गिरेगा विकेटों का तूफान? महा मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 35 बार भिड़ंत देखने को मिली है. जिसमें पंजाब किंग्स की टीम 18 मुकाबलों को अपने नाम करने में कामयाब रही है. वहीं मुंबई इंडियंस को लेकर बात की जाए तो वह 17 मैच ही जीत सकी है. ऐसे में ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है.

पंजाब किंग्स की टीम इस सीजन में संतुलित नजर आ रही है. पंजाब के पास प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं. मिडिल आर्डर में मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पारी संभाल सकते हैं. तेज गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह और लॉकी फर्ग्यूसन के कंधों पर होगी. दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस की टीम इस सीजन में संघर्ष करती नजर आई है. रयान रिकेल्टन और सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Punjab Kings Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 200 रन बनाए. पंजाब किंग्स की तरफ से घातक सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने सबसे ज्यादा 57 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान प्रभसिमरन सिंह ने महज 32 गेंदों पर छह चौके और चार छक्के लगाए. प्रभसिमरन सिंह के अलावा अजमतुल्लाह उमरजई ने 38 रन बनाए.

दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस की टीम को दीपक चहर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. मुंबई इंडियंस की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. शार्दुल ठाकुर के अलावा दीपक चहर ने दो विकेट चटकाए. मुंबई इंडियंस की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 201 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी: 200/8, 20 ओवर (प्रियांश आर्य 22 रन, प्रभसिमरन सिंह 57 रन, कूपर कोनोली 21 रन, श्रेयस अय्यर 4 रन, सूर्यांश शेडगे 8 रन, शशांक सिंह 2 रन, अजमतुल्लाह उमरजई 38 रन, मार्को जानसन 2 रन, विष्णु विनोद नाबाद 15 रन और जेवियर बार्टलेट नाबाद 18 रन.)

मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी: (दीपक चहर 2 विकेट, शार्दुल ठाकुर 4 विकेट, राज बावा 1 विकेट और कॉर्बिन बॉश 1 विकेट).

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.