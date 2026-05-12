VIDEO: पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में हमीरपुर-महोबा से सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ FIR दर्ज, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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FIR Against SP MP Ajendra Singh Lodhi: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर-महोबा संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गए हैं. महोबा के कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में सांसद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रति कथित तौर पर अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया विवादित बयान

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला एक विरोध प्रदर्शन के दौरान का है. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे. इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं और उनके हालिया अपीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया. इस घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लोधी के खिलाफ FIR दर्ज

अजेंद्र सिंह लोधी की टिप्पणी

भाजपा ने जताई कड़ी आपत्ति

सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है. भाजपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र का अपमान करार दिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि एक सांसद द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग न केवल आपत्तिजनक और अक्षम्य है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी गंभीर चोट है. भाजपा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है.

क्या है दर्ज की गई FIR में?

भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सांसद ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने और शांति भंग करने के इरादे से ऐसे शब्दों का चुनाव किया. पुलिस ने आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो सांसद की गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

राजनीतिक दबाव में सांसद

इस घटना के बाद हमीरपुर और महोबा जिलों में सियासी तापमान बढ़ गया है. जहां एक ओर सपा कार्यकर्ता इसे सरकार की दमनकारी नीति बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता जिले भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने फिलहाल इस एफआईआर पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि वे कानूनी तौर पर इसका सामना करेंगे.