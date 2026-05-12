भारत के सबसे ठंडे शहर: भीषण गर्मी से दूर देश के सबसे ठंडे शहर: 12 मे द्रास, लेह और गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान ने बढ़ाई ठिठुरन

भारत के सबसे ठंडे शहर द्रास और कीलोंग में रात का तापमान जमाव बिंदु के करीब

भारत के अधिकांश राज्यों में इस समय पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है, लेकिन हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर बसे कुछ क्षेत्र अब भी कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं. आज, 12 मई 2026 को लद्दाख का द्रास (Dras) भारत का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, इन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात का तापमान अभी भी जमाव बिंदु के करीब बना हुआ है, जो मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी के बिल्कुल विपरीत है.

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की स्थिति

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्रास और लेह जैसे शहरों में आज सुबह का न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा. द्रास में न्यूनतम तापमान 1°C के आसपास दर्ज किया गया, जबकि लेह में यह 2.2°C रहा. जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी रातें काफी ठंडी बनी हुई हैं, जहां न्यूनतम तापमान 5°C के करीब बना हुआ है. इन क्षेत्रों में ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति के कारण गर्मी का प्रभाव नगण्य है.

हिमाचल और उत्तराखंड के ठंडे इलाके

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले का कीलोंग (Keylong) भी आज के सबसे ठंडे स्थानों की सूची में शामिल है, जहां तापमान 4°C दर्ज किया गया. वहीं, उत्तराखंड के औली (Auli) और मुनस्यारी जैसे क्षेत्रों में भी सुबह और रात के समय हल्की ठंड का अनुभव किया जा रहा है. इन पहाड़ी राज्यों के ऊपरी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बीच-बीच में होने वाली बर्फबारी और बारिश तापमान को कम बनाए रखने में मदद करती है.

मैदानी इलाकों और पहाड़ों के बीच बड़ा अंतर

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, भारत के उत्तर और मध्य भागों में चल रही लू (Heatwave) के बीच पहाड़ों का यह कम तापमान एक भौगोलिक विविधता का प्रमाण है. जहां विदर्भ और राजस्थान के शहरों में पारा 45°C तक पहुंच रहा है, वहीं द्रास और मैदानी इलाकों के तापमान में लगभग 40 डिग्री से अधिक का अंतर देखा जा रहा है.

पर्यटकों के लिए मौसम का पूर्वानुमान

आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी होने की संभावना है, लेकिन रातें ठंडी बनी रहेंगी. पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि शाम ढलते ही इन इलाकों में तापमान तेजी से गिर जाता है. फिलहाल, इन ठंडी जगहों पर मौसम साफ है, जो पर्यटकों के लिए अनुकूल बना हुआ है.