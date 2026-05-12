VIDEO: यूपी के कौशांबी में सड़क सुरक्षा को लेकर अनोखा संदेश, तिलक समारोह में दूल्हे को माला की जगह पहनाया हेलमेट

Kaushambi Groom Gifted Helmet: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दिलचस्प और प्रेरणादायक मामला सामने आया है. यहां एक तिलक समारोह के दौरान वधु पक्ष ने दूल्हे को पारंपरिक फूलों की माला पहनाने के बजाय हेलमेट पहनाकर सम्मानित किया. इस अनोखी रस्म का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग जमकर सराहना कर रहे हैं. यह कदम सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला कौशांबी जिले के मोअज्जमपुर गांव का है. जानकारी के अनुसार, गुहौली बंथरी निवासी लाल बहादुर (पुत्र स्वर्गीय भैरव लाल सरोज) का विवाह मोअज्जमपुर के बाल किशुन सरोज की बेटी अंजली के साथ तय हुआ है. विवाह की तिथि 13 मई निर्धारित है. यह भी पढ़े: Nude Wedding Ceremony: 29 जोड़ों ने नग्न होकर रचाई शादी, आशीर्वाद देने बिना कपड़ों के पहुंचे मेहमान; जमैका की अनोखी शादी फिर चर्चा में

शादी से पहले 11 मई को तिलक समारोह का आयोजन किया गया था. परंपरा के अनुसार, लड़की पक्ष के लोग लड़के के घर तिलक लेकर पहुंचे थे. जब पूजन और उपहार देने की रस्में पूरी हो गईं, तो माला पहनाने की बारी आई. इस दौरान दूल्हे के साले ने माला की जगह हेलमेट निकाला और अपने होने वाले जीजा को पहना दिया.

सड़क सुरक्षा को लेकर अनोखा संदेश

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद मेहमान और ग्रामीण पहले तो अचंभित रह गए, लेकिन जल्द ही इसकी वजह साफ हो गई. वधु पक्ष ने बताया कि वे इस खुशी के मौके पर एक जरूरी सामाजिक संदेश देना चाहते थे. उनका उद्देश्य दूल्हे और वहां मौजूद युवाओं को यह समझाना था कि जीवन अनमोल है और बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है.

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता

भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं. आंकड़ों के अनुसार, इनमें बड़ी संख्या दोपहिया वाहन सवारों की होती है जो बिना हेलमेट के यात्रा करते हैं. सिर में गंभीर चोट लगना इन मौतों का मुख्य कारण होता है.

कौशांबी के इस परिवार ने तिलक जैसी महत्वपूर्ण रस्म का उपयोग समाज को यह याद दिलाने के लिए किया कि सुरक्षा ही सबसे बड़ा उपहार है. सोशल मीडिया यूजर्स इस पहल को "सराहनीय" और "प्रेरणादायक" बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि अगर हर परिवार इसी तरह की जागरूकता दिखाएगा, तो सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है.

नया चलन और सकारात्मक सोच

विशेषज्ञों का मानना है कि शादियों और उत्सवों के माध्यम से दिए गए ऐसे संदेश आम जनमानस पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं. दूल्हे ने भी इस उपहार को सहर्ष स्वीकार किया और सुरक्षित ड्राइविंग का संकल्प लिया. अब यह वीडियो अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गया है.