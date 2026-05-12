PM Kisan Yojana: पीएम योजना को लेकर किसानों का 23वीं किस्त का इंतजार जल्द होगा खत्म, जानें कब आएगा पैसा और क्या हैं नए नियम

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PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-Kisan) को लेकर बड़ी खबर है. सरकार जून-जुलाई 2026 के दौरान योजना की 23वीं किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है. इससे पहले, 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से 22वीं किस्त के रूप में ₹18,640 करोड़ से अधिक की राशि 9.32 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी. अब अगली किस्त पाने के लिए लाभार्थियों को कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य होगा.

कब आएगी 23वीं किस्त?

मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक संकेतों के अनुसार, सरकार साल की दूसरी किस्त जून या जुलाई 2026 के महीने में जारी कर सकती है. हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से सटीक तारीख का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है. आमतौर पर सरकार हर चार महीने के अंतराल पर ₹2,000 की किस्त किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजती है. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 2026: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट: e-KYC और भू-सत्यापन अनिवार्य, नहीं कराने पर अटक सकती 23वीं किस्त; तुरंत पूरी करें प्रक्रिया

इन किसानों के नाम कट सकते हैं लिस्ट से

हाल ही में सरकार ने लाभार्थी सूची में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. अगर किसी किसान ने निम्नलिखित कार्य पूरे नहीं किए हैं, तो उनकी 23वीं किस्त रुक सकती है:

e-KYC अनिवार्य: जिन किसानों ने अभी तक अपना e-KYC अपडेट नहीं किया है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी.

भूमि सत्यापन (Land Verification): जमीन के दस्तावेजों का पोर्टल पर अपडेट होना और भौतिक सत्यापन होना जरूरी है.

आधार-बैंक लिंकिंग: लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक और DBT (Direct Benefit Transfer) के लिए सक्रिय होना चाहिए.

नए किसानों के लिए 'फार्मर आईडी' जरूरी

साल 2026 से सरकार ने नए पंजीकरण के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब नए किसानों को पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) की आवश्यकता होगी. यह आईडी राज्य के एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल के माध्यम से बनाई जा सकती है. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जीवाड़े को रोकना और केवल वास्तविक खेती करने वाले किसानों तक लाभ पहुंचाना है.

लाभार्थी सूची में ऐसे चेक करें अपना नाम

किसान भाई घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं:

सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं. 'Farmers Corner' सेक्शन में 'Beneficiary Status' या 'Know Your Status' पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें. कैप्चा कोड भरकर 'Get Data' पर क्लिक करें. यहां आपको पिछली किस्तों का विवरण और अगली किस्त की पात्रता दिखाई देगी.

अन्य कृषि योजनाएं: कर्ज माफी और तकनीक पर जोर

सरकार केवल आर्थिक सहायता तक ही सीमित नहीं है. उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारों ने 'किसान ऋण मोचन योजना 2026' के तहत छोटे और सीमांत किसानों का ₹1 लाख तक का KCC कर्ज माफ करने की प्रक्रिया भी शुरू की है. इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026 में 'नमो ड्रोन दीदी' और 'AI फॉर एग्रीकल्चर' जैसे आधुनिक टूल्स पर निवेश बढ़ाया गया है ताकि खेती को और अधिक मुनाफे वाला बनाया जा सके.

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत कॉल या मैसेज पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें और केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें.