PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे फार्मर्स के लिए जरूरी खबर, अपात्र लाभार्थियों का कट सकता है नाम, तुरंत पूरे करें ये 3 काम

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PM Kisan Yojana Update: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की अगली किस्त को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से 22वीं किस्त जारी किए जाने के बाद, अब सभी की नजरें 23वीं किस्त पर हैं. सरकारी आंकड़ों और पिछले भुगतान चक्रों (Cycles) के विश्लेषण से संकेत मिलते हैं कि अगली किस्त का वितरण जून या जुलाई 2026 के बीच किया जा सकता है. हालांकि, इस बार अपात्र लाभार्थियों की छंटनी के लिए नियमों को और सख्त कर दिया गया है.

कब आएगी 23वीं किस्त? संभावित तारीखें

PM-Kisan योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है. पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी अगस्त-नवंबर और तीसरी दिसंबर-मार्च के बीच आती है. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 2026: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट: e-KYC और भू-सत्यापन अनिवार्य, नहीं कराने पर अटक सकती 23वीं किस्त; तुरंत पूरी करें प्रक्रिया

चूंकि 22वीं किस्त मार्च के मध्य में जारी हुई थी, इसलिए 23वीं किस्त जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई की शुरुआत में आने की प्रबल संभावना है.

सरकार आमतौर पर किस्त जारी करने से 1-2 हफ्ते पहले आधिकारिक घोषणा करती है.

इन किसानों की रुक सकती है किस्त

सरकार ने भूलेख सत्यापन (Land Records Verification) और ई-केवाईसी को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. निम्नलिखित कारणों से आपकी किस्त रुक सकती है:

अपूर्ण ई-केवाईसी: जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें इस बार किस्त नहीं मिलेगी. आधार सीडिंग की समस्या: यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या 'Direct Benefit Transfer' (DBT) सक्रिय नहीं है, तो पैसा अटक सकता है. भूलेख सत्यापन: अगर आपके भूमि दस्तावेजों का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है, तो आपका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है.

किस्त सुरक्षित करने के लिए तुरंत करें ये काम

यदि आप चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के ₹2,000 आपके खाते में आएं, तो इन तीन कार्यों को प्राथमिकता दें:

e-KYC पूरा करें: पीएम किसान की वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर 'Farmers Corner' में ओटीपी के जरिए या नजदीकी सीएससी (CSC) केंद्र पर बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी कराएं.

बैंक खाता अपडेट: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता चालू है और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है.

नया रजिस्ट्रेशन (Farmer ID): नए नियमों के तहत अब कई राज्यों में 'Farmer ID' अनिवार्य की जा रही है. अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट रखें.

कैसे चेक करें अपना नाम और स्टेटस?

आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यह जांच सकते हैं कि आप अगली किस्त के लिए पात्र हैं या नहीं:

pmkisan.gov.in पर जाएं. 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें. स्क्रीन पर आपको अपने ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग का स्टेटस दिख जाएगा. यदि इन तीनों के सामने 'YES' लिखा है, तो आपकी किस्त सुरक्षित है.

पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी. अब तक सरकार 22 किस्तें सफलतापूर्वक जारी कर चुकी है, जिससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय लाभ पहुंचा है.