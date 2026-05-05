PM Kisan 23rd Installment: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार शुरू, जानें आपके खाते में 2000 रुपये कब आ सकते हैं

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PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत लाभ पाने वाले करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. मार्च 2026 में 22वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी होने के बाद, अब लाभार्थी किसान 23वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं. सरकारी सूत्रों और मौजूदा रुझानों के अनुसार, अगली किस्त जून के अंत या जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है. यह राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी.

कब आएगी 23वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के नियमानुसार, सरकार हर चार महीने के अंतराल पर किसानों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. साल की पहली किस्त आमतौर पर अप्रैल-जुलाई के बीच आती है. चूंकि 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी, इसलिए अगली किस्त (23वीं) जून के उत्तरार्ध में आने की प्रबल संभावना है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. यह भी पढ़े: PM Kisan 23rd Installment: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं? चेक करने का ये है आसान तरीका

इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा

योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना e-KYC और आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) के किस्त की राशि जारी नहीं की जाएगी. यदि आपके बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है या भूमि रिकॉर्ड (Land Records) में कोई विसंगति है, तो आपकी किस्त रुक सकती है.

लाभ राशि में बढ़ोतरी की संभावना?

हालिया चुनावी चर्चाओं के दौरान, कुछ क्षेत्रों (जैसे पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र मॉडल) में पीएम किसान की राशि को बढ़ाकर 9000 रुपये सालाना करने के वादे देखे गए हैं. वर्तमान में किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं. हालांकि, केंद्र स्तर पर इस बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है.

अपना स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान अपनी किस्त का स्टेटस जानने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं: