PM Kisan 23rd Installment Update: कब आएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त? करोड़ों किसानों के लिए जरूरी अपडेट

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PM Kisan 23rd Installment Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत देश के करोड़ों पात्र किसानों को अब अपनी अगली यानी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में सरकार ने 13 मार्च 2026 को योजना की 22वीं किस्त जारी की थी, जिसमें करीब 9.32 करोड़ किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी. अब चर्चा इस बात की है कि 23वीं किस्त कब जारी होगी और इसके लिए लाभार्थियों को किन नियमों का पालन करना होगा.

कब जारी हो सकती है 23वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के नियमानुसार, सरकार हर चार महीने के अंतराल पर किसानों को 2,000 रुपये की किस्त प्रदान करती है. साल की पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी अगस्त-नवंबर और तीसरी दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है. यह भी पढ़े: PM Kisan 23rd Installment Update: PM किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, जानें कब आएगी अगली क़िस्त और कैसे करें बैलेंस चेक

चूंकि 22वीं किस्त मार्च 2026 में आई थी, इसलिए 23वीं किस्त (जो वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त होगी) जून और जुलाई 2026 के बीच जारी होने की प्रबल संभावना है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

'किसान आईडी' और ई-केवाईसी अब अनिवार्य

सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है. आगामी किस्तों का लाभ उठाने के लिए अब 'किसान आईडी' (Farmer ID) को अनिवार्य कर दिया गया है. यह डिजिटल एग्रीस्टैक (AgriStack) पहल का हिस्सा है.

जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका पैसा अटक सकता है. लाभार्थी पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर के माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं.

इन कारणों से रुक सकता है आपका पैसा

यदि आप चाहते हैं कि 23वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए, तो इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखें:

भू-सत्यापन (Land Seeding): आपके जमीन के रिकॉर्ड का सरकारी डेटाबेस में सत्यापित होना अनिवार्य है.

आधार सीडिंग: आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डीबीटी (DBT) के लिए सक्रिय होना चाहिए.

सटीक जानकारी: आवेदन पत्र में नाम, जेंडर या आधार नंबर में कोई भी गलती होने पर भुगतान रुक सकता है.

अपना स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर 'Know Your Status' विकल्प के जरिए अपना ताजा स्टेटस देख सकते हैं. यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग की स्थिति क्या है. किसी भी समस्या के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 155261 और 011-24300606 भी जारी किए हैं.

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा है, और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना ही इसके लाभ की निरंतरता की गारंटी है.