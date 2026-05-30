PM Kisan Yojana e-KYC Update: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त पाने के लिए जल्द पूरा करें ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है ₹2,000 की किस्त

(Photo Credits File)

PM Kisan Yojana e-KYC Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक जरूरी अपडेट है. कृषि विभाग के नियमों के अनुसार, जिन लाभार्थियों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी. सरकार ने योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई-केवाईसी और बैंक खाते को आधार से लिंक करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है.

यदि आपका भी सत्यापन बकाया है, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं.

मोबाइल ऐप से e-KYC करने का आसान तरीका

किसान अपने स्मार्टफोन के जरिए फेशियल वेरिफिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) तकनीक का उपयोग करके ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं. इसकी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया नीचे दी गई है:

ऐप डाउनलोड करें: सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर से 'PM-KISAN' मोबाइल ऐप और 'Aadhaar Face RD' ऐप डाउनलोड करें. लॉग इन करें: पीएम-किसान ऐप खोलें और योजना में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर या लाभार्थी आईडी के जरिए लॉग इन करें. स्टेटस चेक करें: ऐप के होम पेज पर 'Beneficiary Status' (लाभार्थी स्थिति) विकल्प पर जाएं. फेस ऑथेंटिकेशन: यदि वहां ई-केवाईसी का स्टेटस "No" दिखता है, तो ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर दर्ज करें और कैमरे के सामने अपना चेहरा लाकर फेशियल वेरिफिकेशन पूरा करें.

प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, आपका अपडेटेड स्टेटस अगले 24 घंटों के भीतर पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा.

ई-केवाईसी करने के अन्य विकल्प

यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या ऐप का उपयोग करने में समस्या आ रही है, तो आप इन दो अन्य तरीकों को चुन सकते हैं:

वेबसाइट के जरिए (OTP आधारित): पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएं. वहां 'Farmers Corner' में 'e-KYC' के विकल्प पर क्लिक करें. अपना आधार नंबर दर्ज करें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को सबमिट करके प्रक्रिया पूरी करें.

सीएससी केंद्र (बायोमेट्रिक आधारित): आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या राज्य सेवा केंद्र पर जाकर उंगलियों के निशान (बायोमेट्रिक) के माध्यम से भी अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं.

किस्त पाने के लिए 3 जरूरी शर्तें

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी किस्त बिना किसी रुकावट के आए, आपके खाते में निम्नलिखित तीन चीजें सत्यापित होनी चाहिए:

पीएम-किसान पोर्टल पर आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. आपका बैंक खाता आधार से लिंक (NPCI सीइिंग) और सक्रिय होना चाहिए. पोर्टल पर आपके भूमि के रिकॉर्ड (Land Records) का सत्यापन सफल होना चाहिए.

अधिकारियों के अनुसार, चार महीने के नियमित अंतराल के तहत 23वीं किस्त जल्द ही जारी की जा सकती है. भुगतान में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी डिटेल्स अपडेट कर लें.