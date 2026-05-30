Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के परभणी-पाथरी हाईवे पर बस और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की टक्कर, 4 लोगों की मौत
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

Maharashtra Road Accident:   महाराष्ट्र के परभणी जिले में शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. परभणी-पाथरी हाईवे पर एक निजी यात्री बस और मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. अधिकारियों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार चारों लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

यह हादसा हाईवे पर स्थित राहुल जिनिंग के पास, अंधरवाड़ मारुति मंदिर क्षेत्र के करीब हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे.

पुणे जा रही बस से हुई टक्कर

पुलिस अधिकारियों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह निजी पैसेंजर बस परभणी से पुणे की ओर जा रही थी. इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई.

तड़के हुए इस हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े. दुर्घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार निजी बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

पुलिस की कार्रवाई और स्थिति पर नियंत्रण

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा. पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उग्र भीड़ को शांत कराया और स्थिति को और बिगड़ने से रोका.

स्थानीय निवासियों की मदद से पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया है. इसके साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई.

हाईवे पर लगा लंबा जाम

इस भीषण दुर्घटना के कारण परभणी-पाथरी हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. सुबह के समय यात्रा करने वाले यात्रियों को इस जाम के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क से हटाए जाने और शुरुआती जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हाईवे पर यातायात को दोबारा सामान्य बहाल किया जा सका.

हादसे की जांच शुरू

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के सही कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस बस चालक और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है. मृतकों की पहचान स्थापित करने और दुर्घटना की सटीक वजहों से जुड़ी विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार है.