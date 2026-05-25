Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र में दो बड़े सड़क हादसे, रायगढ़ के अम्बेनाली घाट में 1500 फीट गहरी खाई में गिरी पर्यटकों की गाड़ी, 8 की मौत; धुले में टक्कर के बाद बस ने मारी टक्कर, 6 की मौत
महाराष्ट्र में दो बड़े सड़क हादसे (Photo Credits: IANS)

मुंबई/रायगढ़, 25 मई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के दो अलग-अलग जिलों से सोमवार को बेहद दर्दनाक सड़क हादसों की खबर सामने आई है, जिसमें कुल 14 लोगों की जान चली गई है. पहला बड़ा हादसा रायगढ़ जिले (Raigarh District) के दुर्गम अम्बेनाली घाट (Ambenali Ghat) क्षेत्र में हुआ, जहां कोंकण (Konkan) से सतारा (Satara) जा रहे पर्यटकों का एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 1,500 फीट गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में वाहन में सवार सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दूसरा बड़ा हादसा धुले जिले के ललिंग घाट में मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जहां एक के बाद एक तीन वाहनों की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों ही स्थानों पर स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. यह भी पढ़ें: Karnataka River Tragedy: कर्नाटक नदी हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हुई, सीएम सिद्धारमैया ने किया 5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान

रायगढ़ हादसा: 1500 फीट गहरी घाटी में बिखरे शव, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू

रायगढ़ जिले के पहाड़ी इलाके में हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि वाहन के खाई में गिरते ही उसके परखच्चे उड़ गए. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी साझा की है.  उन्होंने बताया कि वाहन में सवार 8 दोस्त एक ट्रिप पर निकले थे, जिनमें से 1 मृतक रत्नागिरी जिले का और शेष 7 सतारा जिले के रहने वाले थे.

घाटी की अत्यधिक गहराई और पथरीले इलाके के कारण शवों को बाहर निकालने में बचाव दलों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7-7 कर्मियों की 5 विशेष टीमें गठित की हैं. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और स्थानीय ट्रेकर्स व स्वैच्छिक बचाव समूहों की मदद से अब तक 3 शवों को खाई से बाहर निकाला जा चुका है. अन्य शवों को बरामद करने के लिए रस्सियों और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है.

धुले में तिहरा हादसा: मलबे में दबे लोगों को बचाते समय अनियंत्रित बस ने मारी टक्कर

सोमवार को ही महाराष्ट्र के धुले जिले से एक और दुखद घटना सामने आई, जहां मुंबई-आगरा राजमार्ग के ललिंग घाट पर एक बहु-वाहन दुर्घटना (Multi-Vehicle Collision) हो गई. पुलिस के अनुसार, शुरुआत में राजमार्ग पर एक डंपर ट्रक और एक सामान्य ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई थी. इस टक्कर के बाद जब स्थानीय टोल प्लाजा के कर्मचारी और राहगीर घायल चालकों को केबिन से बाहर निकालने और बचाव कार्य में मदद कर रहे थे, तभी मध्य प्रदेश से आ रही एक तेज रफ्तार यात्री बस अचानक अनियंत्रित हो गई.

इस अनियंत्रित बस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों और वहां मदद कर रहे लोगों को बेरहमी से कुचल दिया. इस दोहरे प्रभाव वाले हादसे में एक टोल कर्मचारी समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार यात्रियों सहित कुल 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हाईवे पर यातायात प्रभावित, जांच शुरू

धुले हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी 26 घायलों को तुरंत नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है. क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर हाईवे पर यातायात को सुचारू कराया गया, जो हादसे के बाद कुछ घंटों के लिए पूरी तरह ठप हो गया था। रायगढ़ और सतारा पुलिस की टीमें भी आपस में समन्वय स्थापित कर मृतकों की आधिकारिक पहचान स्थापित करने और उनके परिजनों तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया में जुटी हुई हैं. दोनों ही मामलों में पुलिस ने आकस्मिक दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.