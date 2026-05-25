PM Kisan Yojana 2026: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर जरूरी सूचना, e-KYC प्रक्रिया जल्द करें पूरी, नहीं तो रुक सकती है किस्त

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PM Kisan Yojana 2026: देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-Kisan) की 23वीं किस्त को लेकर ताजा अपडेट सामने आ रहा है. कृषि मंत्रालय के सूत्रों और पिछले भुगतानों के पैटर्न के अनुसार, सरकार जून या जुलाई 2026 के दौरान अगली किस्त की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है. इससे पहले सरकार ने 13 मार्च 2026 को योजना की 22वीं किस्त के रूप में 9.32 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी थी.

कब आ सकती है 23वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक, सरकार किसानों को हर चार महीने के अंतराल पर साल में तीन बार 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किस्तें प्रदान करती है. साल की पहली किस्त आमतौर पर अप्रैल से जुलाई के बीच जारी की जाती है. चालू वित्त वर्ष (2026-27) की इस पहली और योजना की कुल 23वीं किस्त को जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई 2026 के बीच जारी किए जाने की प्रबल संभावना है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 2026: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट: e-KYC और भू-सत्यापन अनिवार्य, नहीं कराने पर अटक सकती 23वीं किस्त; तुरंत पूरी करें प्रक्रिया

इन गलतियों के कारण रुक सकती है अगली किस्त

कृषि विभाग के अनुसार, जिन किसानों को मार्च महीने में जारी हुई 22वीं किस्त का लाभ किन्हीं तकनीकी कमियों की वजह से नहीं मिल पाया था, वे अपनी त्रुटियों को सुधारकर 23वीं किस्त के साथ पुरानी राशि भी प्राप्त कर सकते हैं. मुख्य रूप से निम्नलिखित वजहों से किसानों का पैसा अटक जाता है:

अनिवार्य eKYC का पूरा न होना: सरकार ने सभी पंजीकृत किसानों के लिए eKYC प्रक्रिया को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है.

बैंक खाते से आधार लिंक न होना: बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना और डीबीटी (DBT) विकल्प का एक्टिव होना आवश्यक है.

भू-सत्यापन (Land Seeding) में कमी: जमीन के दस्तावेजों का सरकारी डेटाबेस से सही मिलान न होना.

घर बैठे कैसे पूरा करें eKYC प्रक्रिया?

लॉटरी या किसी अन्य जटिल प्रक्रिया के विपरीत, किसान भाई इस काम को खुद भी पूरा कर सकते हैं. इसके लिए तीन प्रमुख विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं:

पोर्टल के माध्यम से: पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर 'e-KYC' विकल्प को चुनें. अपना आधार नंबर दर्ज कर मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए इसे सत्यापित करें. फेस ऑथेंटिकेशन: पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर चेहरे की पहचान (Face Authentication) के जरिए भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. सीएससी केंद्र: यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक माध्यम से eKYC करवा सकते हैं.

पोर्टल पर ऐसे चेक करें अपना ताजा स्टेटस

किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'Know Your Status' लिंक पर क्लिक करके अपनी पात्रता की स्थिति देख सकते हैं. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद मोबाइल ओटीपी के जरिए लॉग इन करना होता है. इस स्टेटस में किसानों को स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि उनका eKYC, लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस 'यस' (Yes) है या नहीं. यदि तीनों विकल्प सही हैं, तो आने वाली 23वीं किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.