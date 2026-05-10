PM Kisan Yojana 2026: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट: e-KYC और भू-सत्यापन अनिवार्य, नहीं कराने पर अटक सकती 23वीं किस्त; तुरंत पूरी करें प्रक्रिया

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PM Kisan Yojana 2026 : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. सरकार आगामी 23वीं किस्त (23rd Installment) जारी करने की तैयारी कर रही है. हालांकि, इस बार सत्यापन (Verification) की प्रक्रिया को और भी सख्त कर दिया गया है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, लाखों ऐसे किसान हैं जिनकी किस्तें अधूरी कागजी कार्रवाई या नियमों की अनदेखी के कारण रुक सकती हैं. यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो समय रहते अपनी स्थिति (Status) की जांच करना अनिवार्य है.

किन किसानों का रुक सकता है पैसा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभ पाने के लिए कुछ तकनीकी और कानूनी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है. निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले किसानों की 23वीं किस्त रोकी जा सकती है: यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 2026: किसानों का 23वीं किस्त का इंतजार जल्द होगा खत्म, जानें कब आएंगे खाते में 2,000 रुपए

ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरा होना: जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी.

भू-सत्यापन (Land Seeding): यदि आपके पास खेती योग्य जमीन है लेकिन वह पोर्टल पर 'लैंड सीडिंग' के रूप में अपडेट नहीं है, तो भुगतान रुक जाएगा.

आधार सीडिंग और डीबीटी: बैंक खाते का आधार से लिंक होना और 'Direct Benefit Transfer' (DBT) सक्रिय होना अनिवार्य है.

गलत बैंक विवरण: यदि आईएफएससी कोड (IFSC Code) या बैंक खाता संख्या में कोई त्रुटि है, तो पैसा खाते में नहीं पहुंचेगा.

अपात्र घोषित होने वाली श्रेणियां

योजना के नियमों के अनुसार, कुछ लोगों को इस लाभ से बाहर रखा गया है. यदि कोई किसान इन श्रेणियों में पाया जाता है, तो उसे न केवल पैसा मिलना बंद होगा बल्कि प्राप्त की गई राशि वापस भी करनी पड़ सकती है:

आयकर दाता: यदि परिवार का कोई सदस्य पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर (Income Tax) दाता रहा है. सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारी (MTS/Class IV को छोड़कर). संवैधानिक पद: वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक या मेयर. पेशेवर: पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या सीए (CA). एक परिवार, एक लाभ: परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही सदस्य लाभ पा सकता है.

कब आएगी 23वीं किस्त?

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी. चूंकि पीएम किसान की किस्तें हर चार महीने के अंतराल पर आती हैं, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जून से जुलाई 2026 के बीच सरकार 23वीं किस्त किसानों के खातों में हस्तांतरित कर सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

अपना स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान भाई घर बैठे आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं. इसके लिए 'Farmers Corner' में जाकर 'Know Your Status' पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. यदि स्टेटस में ई-केवाईसी या लैंड सीडिंग के आगे 'No' लिखा है, तो उसे तुरंत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या कृषि कार्यालय में जाकर ठीक करवाएं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारतीय किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक संबल है. सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसा केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में पात्र हैं और खेती से जुड़े हैं.

यह वीडियो आपको पीएम किसान योजना की अगली किस्त का स्टेटस चेक करने और रुकी हुई किस्तों को पाने की प्रक्रिया विस्तार से समझने में मदद करेगा.