PM Kisan 23rd Installment: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं? चेक करने का ये है आसान तरीका

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PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को अब अपनी 23वीं किस्त का इंतजार है. सरकार इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को हर साल ₹6000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो ₹2000 की तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है. हालांकि, अगली किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका बैंक खाता डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के लिए सक्रिय है और जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी कर ली है.

क्यों जरूरी है डीबीटी (DBT) सक्रिय होना?

केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की राशि भेजने के लिए डीबीटी माध्यम का उपयोग करती है. इसका मतलब है कि पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है. यदि आपके बैंक खाते में डीबीटी का विकल्प 'ऑन' नहीं है, तो सरकार द्वारा भेजी गई राशि आपके खाते में क्रेडिट नहीं हो पाएगी. कई मामलों में देखा गया है कि पात्रता होने के बावजूद केवल डीबीटी की तकनीकी खामी के कारण किसानों की किस्तें रुक जाती हैं. यह भी पढ़े: PM Kisan 23rd Installment Update: पीएम किसान योजना की ₹2000 की अगली किस्त फार्मर्स के खाते में कब आएगी? जानें ताजा अपडेट

कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको 23वीं किस्त मिलेगी या नहीं, तो आप नीचे दिए गए तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं:

पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. इसके बाद आपको अपनी पात्रता (Eligibility) की स्थिति दिखाई देगी. यहां 'Land Seeding', 'e-KYC' और 'Aadhaar Bank Account Seeded Status' के आगे 'Yes' लिखा होना अनिवार्य है.

कहां और कैसे करवाएं डीबीटी का काम?

यदि आपके स्टेटस में आधार सीडिंग या डीबीटी सक्रिय नहीं दिख रहा है, तो आपको तुरंत अपने संबंधित बैंक की शाखा में जाना चाहिए. वहां जाकर बैंक अधिकारी से मिलें और अपने खाते को 'आधार सीडेड' करने के साथ डीबीटी विकल्प शुरू करने का फॉर्म भरें. बैंक द्वारा प्रक्रिया पूरी होने के 48 से 72 घंटों के भीतर पोर्टल पर आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है.

कब तक आ सकती है 23वीं किस्त?

योजना के नियमों के अनुसार, प्रत्येक किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. मार्च 2026 में 22वीं किस्त जारी होने के बाद, विशेषज्ञों का अनुमान है कि 23वीं किस्त जून के अंत या जुलाई 2026 के प्रथम सप्ताह में जारी की जा सकती है. हालांकि, आधिकारिक तारीख की घोषणा कृषि मंत्रालय द्वारा उचित समय पर की जाएगी.

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

किस्त बिना किसी रुकावट के पाने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो और आपने 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) जनरेट कर ली हो. सरकार अब एग्रीस्टैक पहल के तहत डेटा को और अधिक पारदर्शी बना रही है, जिससे केवल वास्तविक किसानों तक ही लाभ पहुंच सके.