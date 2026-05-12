US Shocker: पूर्व बॉयफ्रेंड ने नर्स की हत्या से पहले किया 7 घंटे तक यौन उत्पीड़न, खुद रिकॉर्ड की पूरी वारदात
व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका की नृशंस हत्या कर दी (Photo Credits:X)

शिकागो (इलिनोइस), 12 मई: अमेरिका (US) के इलिनोइस (Illinois) राज्य से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है. शिकागो के उपनगरीय इलाके शॉमबर्ग (Schaumburg) में एक 56 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी पूर्व प्रेमिका कैथरीन "कैट" टॉर्बिक (Katherine "Kat" Torbick) की हत्या और यौन उत्पीड़न (S*xual Assault) के गंभीर आरोप लगे हैं. अभियोजकों का दावा है कि आरोपी केविन मोट्यकी (Kevin Motykie) ने कैथरीन की जान लेने से पहले उसे सात घंटे तक बंधक बनाकर शारीरिक और यौन यातनाएं दीं. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने इस पूरी वारदात को एक डिजिटल डिवाइस में रिकॉर्ड किया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. यह भी पढ़ें: Karnataka: सलेशपुर में नर्स की दर्दनाक मौत; यौन संबंध से इनकार करने पर आरोपी ने प्राइवेट पार्ट पर मारी लात

वेलफेयर चेक के दौरान हुआ खुलासा

यह मामला 30 अप्रैल को तब प्रकाश में आया जब शॉमबर्ग पुलिस वेदरफील्ड वे स्थित एक घर में कैथरीन का हालचाल जानने (वेलफेयर चेक) पहुँची. कैथरीन से दिन भर संपर्क न हो पाने के कारण एक परिचित ने पुलिस को सूचना दी थी. घर में जबरन प्रवेश करने पर अधिकारियों को कैथरीन का शव मिला. आरोपी मोट्यकी गैरेज में पाया गया, जिसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारी के समय वह काफी नशे में था और उसने लोराज़ेपम व हाइड्रोकोडोन जैसी दवाएं लेने की बात स्वीकार की.

7 घंटे की रिकॉर्डिंग में कैद है खौफनाक सच

अदालती कार्यवाही के दौरान अभियोजकों ने बताया कि आरोपी के पास से मिले रिकॉर्डिंग डिवाइस में सात घंटे से अधिक का ऑडियो मौजूद है. इसमें दोनों के बीच 10 साल पुराने रिश्ते के टूटने और कैथरीन द्वारा किसी और से मिलने के फैसले को लेकर बहस सुनाई दे रही है. ऑडियो के अनुसार, कैथरीन को बांधा गया और बेरहमी से पीटा गया, जबकि वह बार-बार खुद को छोड़ देने की विनती करती रही. रिकॉर्डिंग के अंतिम चार मिनट में कैथरीन का गला घोंटने की आवाजें हैं, जिसके बाद आरोपी खुद को खत्म करने की बात कहता सुनाई देता है.

Schaumburg पुलिस का आधिकारिक बयान

घरेलू हिंसा का पुराना इतिहास

जांच में सामने आया है कि मोट्यकी का घरेलू हिंसा का पुराना रिकॉर्ड रहा है. मार्च के मध्य में भी उस पर कैथरीन का गला दबाने और चाकू से डराने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कैथरीन ने पड़ोसियों के घर भागकर जान बचाई थी. हाल ही में अलग होने के बावजूद, दोनों एक ही घर में रह रहे थे. यह भी पढ़ें: Karnataka Nurse Death: कर्नाटक में शर्मनाक वारदात, Sex से इनकार करने पर महिला नर्स की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत

कैथरीन टॉर्बिक को दी गई श्रद्धांजलि

43 वर्षीय कैथरीन टॉर्बिक एक बेटे की माँ और पेशे से एक अनुभवी नर्स थीं. उन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नर्स के रूप में काम किया था और हाल ही में वह 'फॉक्स रिवर मेडस्पा' में कार्यरत थीं. मेडस्पा ने एक बयान जारी कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'कैथरीन हमारे कार्यस्थल पर गर्मजोशी और ऊर्जा लेकर आती थीं. उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता.'

फिलहाल आरोपी मोट्यकी बिना जमानत जेल में है और उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होनी तय है.

 