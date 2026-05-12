JKBOSE 11वीं का रिजल्ट घोषित: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी किए समर जोन के नतीजे; jkresults.nic.in पर ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

श्रीनगर/जम्मू, 12 मई: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (Jammu and Kashmir Board of School Education) (JKBOSE) ने आज, 12 मई को कक्षा 11वीं के समर जोन सत्र 2026 (Summer Zone Session 2026) के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. इस उच्च माध्यमिक परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्र अब अपना डिजिटल स्कोरकार्ड बोर्ड (Digital Scoreboard) के आधिकारिक पोर्टल jkresults.nic.in पर देख सकते हैं. कक्षा 12वीं यानी स्कूली शिक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश के लिए यह परिणाम छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. यह भी पढ़ें: CBSE Class 12th Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं के परिणाम आज हो सकते हैं घोषित, cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर रखें नजर

मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें और क्या विवरण जांचें?

छात्रों को अपनी विषयवार परफॉरमेंस देखने के लिए रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी. डिजिटल मार्कशीट में थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंक, क्वालीफाइंग स्टेटस (पास/फेल) और संस्थान का कोड जैसे विवरण शामिल हैं.

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे मार्कशीट पर अपना नाम, माता-पिता का नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरणों की स्पेलिंग को ध्यान से जांच लें. भविष्य में किसी भी प्रशासनिक समस्या से बचने के लिए इन विवरणों का सही होना अनिवार्य है.

नाम के अनुसार रिजल्ट देखने के विकल्प

उन छात्रों के लिए जिनके पास रोल नंबर उपलब्ध नहीं है, बोर्ड ने अपनी शैक्षणिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in पर 'रिजल्ट गजट' (PDF फॉर्मेट) भी उपलब्ध कराया है. इस गजट के माध्यम से छात्र नाम के अनुसार अपना परिणाम खोज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड सभी संबद्ध स्कूलों को समेकित परिणाम शीट भेज रहा है. इंटरनेट की समस्या का सामना करने वाले छात्र अपने संबंधित स्कूल से ऑफलाइन माध्यम से भी नतीजे प्राप्त कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: HPBOSE Class 10th Result 2026 OUT: हिमाचल बोर्ड ने जारी किए 10वीं के परिणाम, hpbose.org पर ऐसे करें रिजल्ट चेक

त्रुटि सुधार और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया

यदि किसी छात्र की मार्कशीट में कोई त्रुटि है—जैसे कि अंक गायब होना या गलत व्यक्तिगत जानकारी—तो उन्हें तुरंत अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या निकटतम JKBOSE क्षेत्रीय कार्यालय में रिपोर्ट करना चाहिए. कक्षा 11वीं के दस्तावेज कक्षा 12वीं में नामांकन और विभिन्न छात्रवृत्ति आवेदनों के लिए आधार दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इनका समय पर सुधार कराना आवश्यक है.

सफल छात्रों के लिए आगे की राह

सफल उम्मीदवार अब आधिकारिक तौर पर कक्षा 12वीं में प्रवेश करेंगे. बोर्ड जल्द ही उन छात्रों के लिए 'कंपार्टमेंट' और 'इंप्रूवमेंट' परीक्षाओं की अधिसूचना जारी करेगा जो इस बार अर्हता प्राप्त नहीं कर सके हैं. इससे उन्हें अपना शैक्षणिक वर्ष बचाने का एक और अवसर मिलेगा.