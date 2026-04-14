JAC Class 11 Result 2026 Declared: जेएसी कक्षा 11 के परिणाम घोषित, jacresults.com पर ऐसे करें परिणाम चेक

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JAC Class 11 Result 2026 Declared: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा 2026 के परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. वे सभी छात्र जिन्होंने इस वर्ष फरवरी माह में आयोजित परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब जेएसी की आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं.

इस वर्ष, परीक्षा में विज्ञान, कला और वाणिज्य धाराओं के लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया था। जेएसी ने परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सीसीटीवी निगरानी में कराई थी.

परिणाम कैसे जांचें (Steps to Check Result)

छात्र अपना परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले जेएसी की आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए "JAC Class 11 Result 2026" लिंक पर क्लिक करें.

अब एक नया लॉग-इन पेज खुलेगा, वहां अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें.

'सबमिट' (Submit) बटन पर क्लिक क.

आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें या उसका प्रिंटआउट ले लें.

परिणाम के बाद की महत्वपूर्ण जानकारी

ऑनलाइन जारी किया गया स्कोरकार्ड केवल अकादमिक संदर्भ के लिए है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड में दर्ज सभी विवरणों (नाम, विषय-वार अंक, आदि) की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। यदि परिणाम में कोई विसंगति या त्रुटि पाई जाती है, तो छात्र तुरंत अपने संबंधित स्कूल या परिषद कार्यालय से संपर्क करें। आधिकारिक दस्तावेज बाद में संबंधित संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

झारखंड बोर्ड द्वारा इस वर्ष छात्रों के प्रदर्शन में निरंतरता देखी गई है, जो राज्य के शैक्षणिक सुधारों को दर्शाता है। सभी सफल छात्रों को उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति की बधाई.