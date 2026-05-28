Siddaramaiah Resignation: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दोपहर 3 बजे देंगे इस्तीफा; डीके शिवकुमार होंगे नए सीएम (Watch Video)
सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार (Photo Credits: File Image)

बेंगलुरु, 28 मई: कर्नाटक की राजनीति (Karnataka Politics) से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) ने अपने पद से इस्तीफा देने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. गुरुवार, 28 मई को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास "कावेरी" पर आयोजित मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण ब्रेकफास्ट बैठक के बाद इस बड़े घटनाक्रम की पुष्टि हुई. राज्य के कैबिनेट मंत्री एच.के. पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि सिद्धारमैया आज दोपहर 3 बजे अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे. यह भी पढ़ें: Karnataka Politics: कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज, दिल्ली के इंदिरा भवन पहुंचे सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार; राहुल गांधी और खड़गे के साथ बड़ी बैठक

ब्रेकफास्ट मीटिंग में भावुक दृश्य; शिवकुमार ने छुए पैर

गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर बुलाई गई इस कैबिनेट बैठक में भारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच बेहद भावुक दृश्य भी देखने को मिले. आधिकारिक सूत्रों और जारी तस्वीरों के अनुसार, बैठक शुरू होने से पहले होने वाले नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सिद्धारमैया ने उन्हें गले से लगा लिया.

बैठक में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने भी पुष्टि की कि मुख्यमंत्री ने अपने पांच दशक लंबे राजनीतिक करियर के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर सभी मंत्रियों को अपने इस बड़े फैसले की जानकारी दी और अब तक मिले सहयोग के लिए कैबिनेट सहयोगियों का आभार व्यक्त किया.

मुख्यमंत्री 3 बजे इस्तीफा देंगे: कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल

सिद्धारमैया ने कहा कि हम डीके शिवकुमार को नया मुख्यमंत्री बनाएंगे

कांग्रेस हाईकमान का निर्देश; राज्यसभा भेजे जा सकते हैं सिद्धारमैया

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, सिद्धारमैया दोपहर करीब 2:30 बजे राजभवन (लोक भवन) का रुख करेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर अपने फैसले को सार्वजनिक करेंगे. सूत्रों की मानें तो कांग्रेस आलाकमान (High Command) के निर्देश के बाद ही यह सत्ता परिवर्तन किया जा रहा है.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद हुए आंतरिक सत्ता-साझेदारी समझौते (Power-Sharing Pact) के तहत डीके शिवकुमार को यह कमान सौंपी जा रही है. वहीं, वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया को आने वाले समय में राज्यसभा भेजकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका दी जा सकती है.

बेंगलुरु में जश्न का माहौल; शुक्रवार को CLP की बैठक

नेतृत्व परिवर्तन की खबरें पक्की होते ही बेंगलुरु और डीके शिवकुमार के विधानसभा क्षेत्र कनकपुरा में समर्थकों का तांता लग गया है. शिवकुमार के आवास के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटना और नारेबाजी करना शुरू कर दिया है.

इस बीच, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए पहले ही बेंगलुरु पहुंच चुके हैं. कांग्रेस विधायक दल (CLP) की एक औपचारिक बैठक शुक्रवार, 29 मई को बुलाई जाने की संभावना है, जहां नए नेता का औपचारिक चुनाव कर सरकार गठन की अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी.