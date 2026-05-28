Hantavirus Outbreak: क्रूज शिप पर हंतावायरस के नए मामले मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यात्रियों का क्वारंटीन जून के अंत तक बढ़ाया, WHO ने जारी किए आंकड़े

क्रूज शिप पर हंतावायरस के नए मामले (Photo Credits: File Image)

कैनबरा, 28 मई: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक क्रूज शिप (Cruise Ships) यात्रा से जुड़े हंतावायरस (Hantavirus) संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद बड़ा कदम उठाया है. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद छह क्रूज यात्रियों की क्वारंटीन अवधि को बढ़ाकर अब जून के अंत तक कर दिया गया है. गुरुवार, 28 मई को आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, इन छह यात्रियों में चार ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, एक स्थायी निवासी और एक न्यूजीलैंड का नागरिक शामिल है, जिन्हें 15 मई से ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ के पास एक राष्ट्रीय संगरोध (क्वारंटीन) केंद्र में रखा गया है. स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब इनका आइसोलेशन पीरियड 23 जून तक चलेगा, जो वायरस की पूरी 42 दिनों की इनक्यूबेशन अवधि (लक्षण दिखने की अवधि) को कवर करेगा. यह भी पढ़ें: Hantavirus Outbreak on Cruise Ship: क्रूज शिप पर हंतावायरस का प्रकोप, MV होंडियस पर फंसे दो भारतीय क्रू मेंबर, अब तक 3 की मौत

एमवी होंडियस क्रूज से जुड़े मामलों की संख्या बढ़कर हुई 13

स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय 'एमवी होंडियस' (MV Hondius) नामक क्रूज शिप से जुड़े दो और लोगों—एक चालक दल के सदस्य (क्रू मेंबर) और एक यात्री—में हंटावायरस संक्रमण की विदेशी धरती पर पुष्टि होने के बाद लिया गया है। इन नए मामलों के साथ ही इस जहाज से जुड़े संक्रमितों की कुल संख्या अब 13 तक पहुंच गई है.

राहत की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन किए गए सभी छह व्यक्तियों की रिपोर्ट फिलहाल निगेटिव आई है और उनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है. इसके बावजूद, स्वास्थ्य मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर काम कर रहा है, क्योंकि वायरस के देर से उभरने के जोखिम को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी वैश्विक स्थिति की जानकारी

इससे पहले, बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए वैश्विक आंकड़ों की जानकारी साझा की थी. उन्होंने बताया, "स्पेन ने क्वारंटीन में रह रहे यात्रियों के बीच एक नए मामले की सूचना दी है, जिससे अब कुल मामलों की संख्या 13 हो गई है."

टेड्रोस ने बताया कि इस प्रकोप के कारण 2 मई के बाद से किसी नई मौत की खबर नहीं है; अब तक सामने आए 13 मामलों में से कुल मौतों की संख्या तीन पर ही स्थिर है. उन्होंने कहा कि स्थिति वर्तमान में पूरी तरह नियंत्रण में है, बीमार यात्रियों का इलाज चल रहा है और डब्ल्यूएचओ प्रभावित देशों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है. यह भी पढ़ें: क्रूज शिप 'MV Hondius' पर हंतावायरस का प्रकोप: यात्रियों को 8 सप्ताह तक रहना पड़ सकता है क्वारंटीन, 3 की मौत

क्या है हंटावायरस और कितना है इसका खतरा?

हंटावायरस एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से गंभीर वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से संक्रमित कृंतकों (चूहों और गिलहरियों जैसे Rodents) के मल-मूत्र, लार या उनके सीधे संपर्क में आने से इंसानों में फैलती है. वायरस के कुछ विशिष्ट स्ट्रेन को छोड़कर, इसका एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलना काफी असामान्य माना जाता है.

डच ध्वज वाले क्रूज जहाज 'एमवी होंडियस' पर इस वायरस के फैलने से शुरुआत में वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई थीं. हालांकि, डब्ल्यूएचओ ने साफ किया है कि आम जनता के लिए इसका समग्र जोखिम अभी भी बेहद कम है. वैश्विक स्वास्थ्य संस्था ने एहतियात के तौर पर सभी निकाले गए यात्रियों को उनके अंतिम संपर्क की तारीख से 42 दिनों तक सक्रिय स्वास्थ्य निगरानी (एक्टिव हेल्थ मॉनिटरिंग) में रहने की सिफारिश की है, जो आगामी 21 जून तक प्रभावी रहेगी.