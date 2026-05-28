RFK Jr Snake Catching Viral Video: अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर का सांप पकड़ने का वीडियो वायरल; जहरीले रैटलस्नेक को काबू करने का नया क्लिप किया साझा

रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर का सांप पकड़ने का वीडियो वायरल (Photo Credits: X)

वाशिंगटन, 28 मई: अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री (US Health and Human Services Secretary) रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर (Robert F. Kennedy Jr.) एक बार फिर अपने अनूठे वन्यजीव प्रेम और सोशल मीडिया(Social Media) पोस्ट को लेकर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में हैं. बुधवार, 28 मई को उन्होंने इंटरनेट पर एक नया वीडियो साझा किया, जिसमें वे अपने घर के ड्राइववे से एक अत्यधिक विषैले 'वेस्टर्न डायमंडबैक रैटलस्नेक' (Rattlesnake) को सुरक्षित रूप से पकड़ते और उसे डिब्बे में बंद करते दिखाई दे रहे हैं. यह नया क्लिप दरअसल एक दिन पहले, यानी मंगलवार 27 मई को पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो पर आई सार्वजनिक आलोचना और चिंताओं के सीधे जवाब में जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बिना किसी औजार के केवल नंगे हाथों से दो गैर-जहरीले 'ब्लैक रेसर' सांपों को उठाया था. बैक-टू-बैक आए इन वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

ऑफिस से बाहर निकलकर किया जहरीले रैटलस्नेक का रेस्क्यू

बुधवार को जारी ताजा फुटेज में देखा जा सकता है कि कैनेडी जूनियर अपने होम ऑफिस में बैठे हैं, तभी उन्हें अपने घर के बाहरी रास्ते (ड्राइववे) पर एक सांप के होने की सूचना मिलती है. वे कैमरे से कहते हैं, "यहीं रुकना दोस्तों, मैं पलक झपकते ही वापस आता हूँ". इसके बाद वे एक बाल्टी और छोटे हैंडहेल्ड नेट (जाल) के साथ बाहर निकलते हैं.

वीडियो में वे इन उपकरणों की मदद से जहरीले वेस्टर्न डायमंडबैक रैटलस्नेक को बाल्टी की तरफ खदेड़ते हैं. इसके बाद, वे उसे कैमरे के सामने लाकर उसके शारीरिक लक्षणों और धारियों को समझाने के लिए सांप को सिर के ठीक पीछे से अपने हाथों से पकड़ लेते हैं. वीडियो में कैनेडी को यह कहते सुना जा सकता है, "इसके विषैले दांत अंदर हैं, मैं उन्हें छूना नहीं चाहता. यह एक खूबसूरत वेस्टर्न डायमंडबैक सांप है, जिसकी पहचान इसकी पूंछ के अंत में बने छल्लों से होती है"। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी और अभिनेत्री चेरिल हाइन्स से एक तकिए का कवर (Pillowcase) लाने को कहा ताकि सांप को सुरक्षित रूप से दूर ले जाकर प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके.

RFK Jr. कहते हैं, "यह वीडियो दिखाता है कि चेरिल और मैंने हाल ही में एक रैटलस्नेक को कैसे बचाया."

In response to the many comments about venomous snakes, this video shows how Cheryl and I handled a recent rattlesnake rescue. pic.twitter.com/3wRIXmQySV — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 27, 2026

नंगे हाथों से सांप पकड़ने पर हुई थी तीखी आलोचना

इस रैटलस्नेक रेस्क्यू वीडियो को जारी करने की नौबत मंगलवार को पोस्ट किए गए 49 सेकंड के एक वीडियो के बाद आई. उस शुरुआती वीडियो में कैनेडी जूनियर को 'सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज' के प्रशासक डॉ. मेहमत ओज़ के वॉटरफ्रंट पेटियो (आँगन) से दो फुर्तीले 'सदन ब्लैक रेसर' सांपों को नंगे हाथों से पूंछ पकड़कर हटाते हुए रिकॉर्ड किया गया था.

उस दौरान गैर-जहरीले होने के बावजूद उन सांपों ने कैनेडी के हाथों पर कई बार झपट्टा मारा और एक सांप ने उनकी उंगली पर काट भी लिया था. पृष्ठभूमि में उनकी पत्नी चेरिल घबराकर चिल्लाती हुई सुनी जा सकती हैं, "हनी, तुम यह क्यों कर रहे हो? इसे छोड़ दो". सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद लोगों ने उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे.

वन्यजीव विशेषज्ञों और सर्प विज्ञानियों की गंभीर चेतावनी

हालांकि 'ब्लैक रेसर' प्रजाति के सांप इंसानों के लिए हानिरहित होते हैं, लेकिन सर्प विज्ञानियों (Herpetologists) और वन्यजीव विशेषज्ञों ने कैनेडी के इस तरीके की कड़ी आलोचना की है. वर्जीनिया हरपेटोलॉजिकल सोसाइटी की पूर्व बोर्ड सदस्य बोनी केलर ने कहा कि भारी या तेज चलने वाले सांपों को केवल पूंछ से उठाना उनकी रीढ़ की हड्डी को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है.

वहीं रैटलस्नेक को सिर के पीछे से नंगे हाथों से पकड़ने के नए वीडियो पर 'रैटलस्नेक कंजर्वेंसी' के कार्यक्रम निदेशक सीन मैकनाइट ने जनता को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि किसी भी जहरीले सांप को इस तरह नियंत्रित करने का प्रयास करना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि रैटलस्नेक का कंकाल ढांचा हाथ के नीचे से भी घूमकर बगल से डसने (Envenomation) में सक्षम होता है. आम जनता को इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.

विवादों और अजीबोगरीब पशु मुठभेड़ों से पुराना नाता

एक कैबिनेट अधिकारी होने के अलावा कैनेडी जूनियर एक उत्साही आउटडोर्समैन और मास्टर फाल्कनर (बाज पालने वाले) रहे हैं। जानवरों के साथ उनके अजीबोगरीब किस्सों का इतिहास पुराना है. इससे पहले वे तब राष्ट्रीय स्तर पर विवादों में आए थे जब उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने सड़क किनारे मरे हुए भालू के बच्चे को उठाकर न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक प्रार्क (मजाक) के तहत रख दिया था. हाल ही में उन्होंने उत्तरी वर्जीनिया के एक एयरपोर्ट टर्मिनल से एक फंसे हुए स्टारलिंग पक्षी को सुरक्षित बाहर निकालने की तस्वीरें भी साझा की थीं.