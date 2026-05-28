Uttar Pradesh Shocker: यूपी के सिद्धार्थनगर में अवैध संबंध खुलने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को चारपाई से बांधकर जिंदा जलाया; दोनों गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

सिद्धार्थनगर/बस्ती, 28 मई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सिद्धार्थनगर जिले (Siddharthnagar District) से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आपराधिक वारदात सामने आई है. जिला पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को अपने ही पति को चारपाई से बांधकर जिंदा जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह खौफनाक कदम तब उठाया गया जब पति को दोनों के बीच चल रहे अवैध संबंधों (Illicit Relationships) की जानकारी हो गई और उसने इसका कड़ा विरोध किया. घटना बीते 21 मई की सिद्धार्थनगर के रीहरा (Rehra) गांव की है. हमले में गंभीर रूप से झुलसे 28 वर्षीय पीड़ित लालजी गौतम को नाजुक हालत में पड़ोसी जिले बस्ती के एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है. यह भी पढ़ें: Chhattisgarh Shocker: बिलासपुर में पत्नी ने सोते समय पति का प्राइवेट पार्ट काटा, दूसरी महिला से अवैध संबंध होने का था शक

साजिश का पर्दाफाश होने पर सोते समय किया जानलेवा हमला

पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित लालजी गौतम और मुख्य आरोपी पूजा गौतम की शादी लगभग आठ साल पहले हुई थी और उनके सात और चार साल के दो बच्चे हैं. पूजा का पिछले करीब दो साल से फिरोज नामक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. स्थानीय लोगों और पति की नजरों से बचने के लिए फिरोज अक्सर पूजा का 'साढू' (बहनोई) बनकर उसके घर आता-जाता था.

21 मई को लालजी गौतम को सच पता चल गया कि फिरोज उसकी पत्नी का कोई रिश्तेदार नहीं है, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच भारी विवाद हुआ. उसी रात, जब लालजी गहरी नींद में सो रहा था, तब पूजा और फिरोज ने मिलकर उसे चारपाई से बांध दिया और उस पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी. लालजी की चीख-पुकार सुनकर घर के अन्य सदस्य तुरंत कमरे की ओर भागे और किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक लालजी अत्यंत गंभीर रूप से झुलस चुका था.

पुलिस ने बस टर्मिनल से घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोचा

इस जघन्य अपराध के बाद पीड़ित के पिता घम्माल प्रसाद की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी. क्षेत्राधिकारी (Circle Officer) बृजेश कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था.

मंगलवार को एक सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने स्थानीय बस टर्मिनल पर घेराबंदी कर आरोपी पूजा और उसके प्रेमी फिरोज को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे शहर से भागने की फिराक में थे. सीओ बृजेश कुमार वर्मा ने पुष्टि की, "दोनों आरोपियों को मंगलवार को स्थानीय बस स्टॉप से गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है."

पीड़ित की हालत नाजुक; फॉरेंसिक साक्ष्य जुटा रही पुलिस

न्यायिक हिरासत में भेजे गए दोनों आरोपियों के खिलाफ स्थानीय अभियोजन पक्ष अब औपचारिक चार्जशीट तैयार करने में जुट गया है. पुलिस की जांच टीम रीहरा गांव स्थित घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य और नमूने एकत्र कर रही है ताकि कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ वैज्ञानिक सबूत पेश किए जा सकें.

दूसरी ओर, बस्ती के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की टीम लगातार लालजी गौतम के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है. डॉक्टरों के अनुसार, थर्मल ट्रॉमा (अत्यधिक झुलसने) के कारण लालजी की शारीरिक स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है और अभी तक उनकी हालत स्थिर नहीं हो सकी है.