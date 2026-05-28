CUET UG 2026 परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव: NTA ने जारी की नई तारीखें; 31 मई की परीक्षा के एडमिट कार्ड आउट, जानें पूरा टाइमटेबल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 28 मई: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) यानी एनटीए (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (Common University Entrance Test- Undergraduate) (CUET-UG) 2026 के लिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही उन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड (Admit Card) भी जारी कर दिए गए हैं, जो मूल रूप से आज यानी 28 मई को आयोजित होने वाली थीं. केंद्र सरकार द्वारा ईद-उल-अजहा (बकरीद) के आधिकारिक अवकाश में बदलाव की अधिसूचना जारी करने के बाद इन परीक्षाओं को स्थगित किया गया था. टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार, अब इन स्थगित अंडरग्रेजुएट प्रवेश परीक्षाओं को तीन नई वैकल्पिक तारीखों—31 मई, 6 जून और 7 जून को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. यह भी पढ़ें: CUET UG 2026 May 28 Exam Postponed: बकरीद के चलते 28 मई की सीयूईटी यूजी परीक्षा स्थगित, NTA जल्द करेगा नई तारीख का ऐलान

चरणबद्ध तरीके से एडमिट कार्ड जारी; 31 मई के हॉल टिकट लाइव

परीक्षार्थियों की भारी संख्या को देखते हुए एनटीए ने तकनीकी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से (Phased manner) अपडेटेड हॉल टिकट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है. पहली संशोधित तारीख यानी 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड तैयार कर ऑनलाइन होस्ट कर दिए गए हैं.

एनटीए ने बताया कि जो छात्र 31 मई को परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट—cuet.nta.nic.in—पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. जिन अभ्यर्थियों की परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह में स्थानांतरित की गई हैं, उन्हें अपने दस्तावेजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि 6 और 7 जून की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी किए जाएंगे. अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव के बावजूद पूर्व निर्धारित परीक्षा शिफ्ट के समय, परीक्षा केंद्र के नियमों और विषय संरचना (Subject Structure) में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव के कारण लिया गया फैसला

परीक्षा की समय-सीमा में यह अचानक बदलाव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के बाद हुआ, जिसमें धार्मिक त्योहार की सटीक तारीख को संशोधित किया गया था। चूंकि देश का केंद्रीय अवकाश कैलेंडर बदल गया, इसलिए परीक्षा प्रशासकों ने लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं और यात्रा करने वाले छात्रों पर अनावश्यक दबाव से बचने के लिए परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना ताकि किसी भी छात्र को असुविधा न हो. यह भी पढ़ें: NEET 2026 Fee Refund: रद्द हुई परीक्षा के फीस रिफंड का पोर्टल खुला, 27 मई तक बैंक डिटेल्स दर्ज करने की आखिरी तारीख

क्या है सीयूईटी-यूजी और इसका उद्देश्य?

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-UG (CUET-UG) की शुरुआत साल 2022 में देश के सभी केंद्रीय, राज्य और चुनिंदा निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर के दाखिलों को मानकीकृत (Standardise) करने के लिए की गई थी. वर्तमान में यह उच्च शिक्षा के लिए भारत की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी स्क्रीनिंग प्रणालियों में से एक बन चुकी है.

अनेक अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं की जगह लेने वाली सीयूईटी-यूजी का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों की भाषा कौशल, डोमेन-विशिष्ट विषयों और सामान्य योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक समान मंच प्रदान करना है. यह पूरी व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता और समान अवसरों को बढ़ावा देती है. एनटीए ने छात्रों को किसी भी अन्य आधिकारिक अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करने की सलाह दी है.