MP Board 10th-12th Result 2026 Date: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जल्द होंगे जारी, ऐसे करें एक क्लिक में नतीजे चेक

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MP Board 10th-12th Result 2026 Date: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है. बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे किसी भी समय घोषित किए जा सकते हैं. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर चेक कर सकेंगे.

परीक्षा परिणाम कब और कहां देखें

एमपी बोर्ड द्वारा अभी तक आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिणाम अप्रैल महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है. एक बार परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं: यह भी पढ़े: SSC CPO Result 2026 OUT: दिल्ली पुलिस SI कट-ऑफ जारी, PET/PST के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार ssc.gov.in पर ऐसे चेक करें अपना नाम

mpresults.nic.in

mpbse.nic.in

mpbse.mponline.gov.in

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

छात्रों को अपना परिणाम देखने के लिए अपने एडमिट कार्ड पर मौजूद विवरणों की आवश्यकता होगी। परिणाम देखने के लिए सरल चरणों का पालन करें:

सबसे पहले ऊपर दी गई आधिकारिक वेबसाइटों में से किसी एक पर जाएं.

होमपेज पर "MP Board Class 10th Result 2026" या "MP Board Class 12th Result 2026" लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और 9 अंकों वाला आवेदन नंबर (Application Number) दर्ज करें.

'Submit' बटन पर क्लिक करें।

आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे भविष्य के लिए डाउनलोड और सेव कर लें.

महत्वपूर्ण निर्देश

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करें. बोर्ड की ओर से जारी प्रोविजनल मार्कशीट का उपयोग तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। मूल मार्कशीट (Original Marksheet) और प्रमाण पत्र परीक्षा के कुछ समय बाद संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि या ताजा अपडेट के लिए छात्रों को बोर्ड की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी जाती है.