UPSC Prelims 2026: यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, देशभर में दो शिफ्ट में हो रहे एक्जाम

UPSC Prelims 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (CSE Prelims 2026) आज, रविवार 24 मई 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है. इस साल भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय विदेश सेवा (IFS) सहित कुल 933 रिक्त पदों को भरने के लिए लगभग 8.19 लाख (8,19,372) उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है. यह परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन मोड (पेन और पेपर आधारित) में दो अलग-अलग पालियों में आयोजित की जा रही है.
दो पालियों में हो रहा है परीक्षा का आयोजन
यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को हमेशा की तरह दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है. पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक सामान्य अध्ययन (General Studies - Paper I) की परीक्षा संपन्न हुई है.
अब दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT - Paper II) का आयोजन किया जाएगा. सीएसएटी एक क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें उम्मीदवारों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है. दोनों ही पेपरों में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान लागू है.
इस बार किया गया बड़ा प्रशासनिक बदलाव
इस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा प्रणाली में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है. यूपीएससी इस बार प्रारंभिक परीक्षा के संपन्न होने के तुरंत बाद ही आधिकारिक प्रोविजनल आंसर-की (Answer Key) जारी करने जा रहा है.
इससे पहले के वर्षों में उम्मीदवारों को आंसर-की के लिए महीनों का लंबा इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि इसे अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही जारी किया जाता था. आयोग के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना और छात्रों को समय पर उनके प्रदर्शन का सटीक मूल्यांकन करने में मदद करना है.
कड़े सुरक्षा नियम और गाइडलाइंस जारी
देश भर के लगभग 83 परीक्षा शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आयोग ने उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एंट्री गेट पूरी तरह बंद कर दिए गए. सुबह के सत्र के लिए गेट 9:00 बजे और दोपहर के सत्र के लिए 2:00 बजे बंद कर दिए गए.
सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रिंटेड ई-एडमिट कार्ड और एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (Photo ID) लाना अनिवार्य किया गया था. इसके अतिरिक्त, परीक्षा हॉल के भीतर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्टफोन, डिजिटल या स्मार्ट वॉच, किताबें और बैग ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. केवल सामान्य सुई वाली कलाई घड़ी और ब्लैक बॉलपॉइंट पेन ले जाने की ही अनुमति दी गई है.
आगे की चयन प्रक्रिया
आज आयोजित हो रही प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. इसमें प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा के कट-ऑफ को पार करने वाले सफल उम्मीदवारों को चयन के दूसरे चरण यानी यूपीएससी मुख्य परीक्षा (Mains Exam) में बैठने का अवसर मिलेगा, जिसका आयोजन 21 अगस्त 2026 से होना निर्धारित किया गया है. मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चरण में इंटरव्यू (साक्षात्कार) का आयोजन किया जाता है.